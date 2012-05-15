На шахте в Горловке погиб горняк, еще двое - в больнице

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 17 час. 37 мин. 14 мая в г. Горловке на шахте им. А.И. Гаевого” ГП „Артемуголь”, на горизонте 975 м произошел внезапный выброс около 72 куб. м породы. В результате выброса один человек погиб и два госпитализированы в больницу с отравлением рудничным газом.

Всего в шахте работало 126 горняков, которые выведены на поверхность (на аварийном участке работало 8 человек).

Работы по добыче угля в шахте приостановлены.

К поисково-спасательным работам было привлечено 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.