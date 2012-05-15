Тюремщики говорят, что Иващенко хватит той медицины, какая есть в СИЗО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, такое заключение сделали медики по результатам проведенного в СИЗО комиссионного медосмотра В.Иващенко.

В состав медицинской комиссии были включены врачи ГПтС, а также специалисты в отрасли неврологии от киевских городских клинических больниц № 9 и № 18.

«По результатам комиссионного обследования предыдущие диагнозы В.Иващенко были подтверждены. Общее состояние больного врачами было признано удовлетворительным. Специализированного стационарного лечения за пределами СИЗО, по заключению медиков, он не требует. Осужденному откорректировано дальнейшее медикаментозное лечение и назначена лечебная физкультура. Жалоб от В.Иващенко в адрес руководства учреждения не поступало», - говорится в сообщении.