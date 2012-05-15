Снижены рейтинги сразу 26 итальянских банков

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.



Агентство указывает, что снижение рейтинга происходит на фоне рецессии, в которой находится Италия, в результате которой банки, вероятнее всего, будут получать дальнейшие убытки по ссудам, что приведет к снижению их прибыли.



При этом агентство отмечает, что поддержка Европейского Центробанка снизила риск дефолта для многих итальянских финансовых институтов.



Агентство снизило на одну ступень с "негативным прогнозом" долговые и депозитные рейтинги двух крупнейших итальянских банков UniCredit и Intesa Sanpaolo до A3/Prime-2 с A2/Prime-1. Рейтинги еще восьми банков были снижены на одну ступень, восьми банков - на две ступени. Рейтинги шести банков агентство снизило на три ступени, и двух банков - сразу на четыре ступени. Все 26 банков попали в список Moody's с "негативным прогнозом".



Италия, замечает РИА Новости, находятся в центре внимания инвесторов с конца прошлого года. По мнению участников рынка, Рим может обратиться к ЕС и МВФ за финансовой помощью в связи с неспособностью самостоятельно обслуживать свой масштабный госдолг.



