Итоги "Харьковской сирени" подвели в шести номинациях

Как передает корреспондент УНИАН, в целом в фестивале, который проходил в Харькове с 10 по 13 мая, принимали участие 20 фильмов, представленных кинематографистами из Франции, Германии, Польши, России, Украины и Литвы.

Конкурс проводился в 6 номинациях. Ветки сирени получили:

- «Лучшая операторская работа» - фильм «В носу», Патрик Беро (Франция);

- «Лучший сценарий» - «Я могла бы быть вашей бабушкой», Джоель Катрин и Бернар Танги (Франция);

- «Лучшая режиссерская работа» - «Исчезновение», Бартош Круглик (Польша);

- «Лучший документальный короткометражный фильм» - «Эльза и Олаф», Юлия Соловьева, Евгений Местечкин (ФРГ) и «Томатл: Хроника конца света», Луис Брюсено (Франция);

- «Лучший игровой короткометражный фильм - «Отче наш», Мариус Ивашкевичус (Литва).

Также был вручен приз почетного президента и члена жюри фестиваля, французской кинозвезды Милен Демонжо, который получил фильм «Энмеш» Айнура Аськаева из России.

Диплом фестиваля получил фильм «Новогодняя интермедия» харьковчанина Бориса Шустермана.

Торжественное закрытие кинофестиваля прошло в помещении Дворца студентов Харьковской национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

На торжественной церемонии присутствовали глава Харьковской облгосадминистрации, председатель оргкомитета фестиваля Михаил Добкин, Милен Демонжо, Генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян Гранат, член правления Союза кинематографистов РФ, председатель жюри Владимир Фокин, актер, режиссер и сценарист, народный артист РСФСР Родион Нахапетов, известный американский кино- и телепродюсер, президент Фонда дружбы Наташа Шляпникофф, специалист по киноспецэффектам, обладатель приза Американской киноакадемии «Оскар» Юджин Мамут, известный график, мастер мультипликации, художник-постановщик анимационных фильмов, владелица студии «Animagic» (США) Ирина Борисова.