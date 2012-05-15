Украинцы умеют снимать мультфильмы не хуже

Как сообщил корреспонденту УНИАН Петр Муха, работник Украинского дома «Победа», в котором проходит мероприятие, в рамках фестиваля будут продемонстрированы лучшие мультфильмы отечественных режиссеров за последние годы. Продлится фестиваль 5 дней.

«Хотим, чтобы люди увидели, что украинцы умеют снимать не хуже мультфильмы, чем раскрученные анимационные студии Америки. Думаю, сеансы будут иметь успех у зрителя, ведь интересно посмотреть отечественный мультфильм на большом экране», – отметил П.Муха.

По его словам, днем будут транслировать мультфильмы для детей, а вечером – для взрослых

Все мультфильмы представлены студией «Укранимафильм».

Справка УНИАН «Укранимафильм – государственная украинская анимационная студия, правоопреемница основанной в 1959 году анимационной студии "Киевнаучфильма", где были созданы около 400 мультфильмов, самые известные из которых – «Капитошка», «Остров сокровищ», «Петя Пяточкин», «Доктор Айболит».

Мультфильм «Шел трамвай № 9» в 2003 году завоевал приз на Берлинском фестивале.