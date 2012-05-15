Активистку Femen приговорили к штрафу

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как напомнили в милиции, во время презентации главного трофея Чемпионата Европы по футболу 2012 года активистка Femen, под предлогом желания сфотографироваться рядом с Кубком, подошла к трофею и сбросила его на землю.

Девушка была доставлена в милицию Шевченковского района столицы. В отношении нее был составлен административный протокол по ст. 173 КУпАП («мелкое хулиганство»). После этого нарушительница общественного порядка была отпущена.

На данный момент Шевченковским районным судом города Киева вынесено решение об уплате участницей женского движения «Femen» штрафа в размере 119 грн, информировали в ГУ МВД Киева.

При этом в милиции подчеркнули, что информация о том, что во время инцидента Кубок Евро-2012 был поврежден, не отвечает действительности. Уже спустя некоторое время в тот же день его вернули на место и каждый желающий имел возможность сфотографироваться рядом с ним, отметили в ОСО.