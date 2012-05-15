Генсек ООН сломал руку

00:21, 15 мая 2012
Общество
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун появился в понедельник в своей штаб-квартире с рукой на перевязи.

67-летний глава международной организации получил травму "во время занятия спортом", как сообщил его официальный представитель Мартин Несирки.

"Я могу вам сказать, что генеральный секретарь в выходные получил небольшой перелом левой руки из-за падения во время весенней тренировки по футболу среди дипломатов при ООН", - цитирует РИА Новости.

По его словам, в течение последующих шести недель Пан Ги Мун должен проходить в гипсе.

"В остальном он абсолютно в порядке и находится в хорошем расположении духа", - заверил журналистов Мартин Несирки.

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