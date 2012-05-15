Янукович о коррупции, чиновниках и о том, что знает Ринат Леонидович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Донецке, выступая на встрече с деловыми кругами и руководителями Донецкой области.

Глава государства отметил, что вопрос коррупции сегодня «является одним из тормозов развития нашего государства». При этом он добавил, что, «несмотря на то, что принято антикоррупционное законодательство, от этого не уменьшается уровень коррупции, к сожалению, у нас в стране, он, как видим, остается на том же самом уровне».

«Я об этом говорю, потому что хорошо знаю, понимаю уровень этого явления», - подчеркнул В.Янукович. Он акцентировал: «Конечно, мы должны сделать все, чтобы, модернизируя наше законодательство, убрать чиновника от финансовых ресурсов. Развитие бизнеса нельзя путать с бизнесом чиновника».

По мнению Президента, проблема коррупции в Украине также «сегодня является очень большим препятствием для привлечения инвестиций в экономику нашего государства».

Он констатировал, что коррупция есть, «несмотря на то, что мы значительно подняли возврат налога на добавленную стоимость, и уже более 70% предприятий переведены на автоматическое погашение этого налога, и по большому счету крупные налогоплательщики работают, я бы сказал так – прозрачно, как во многих цивилизованных странах мира».

При этом В.Янукович уточнил, что на крупных предприятиях «коррупционная составляющая может быть только внутренняя». И, обращаясь к бизнесмену Ринату Ахметову, сказал: «Ринат Леонидович хорошо этот вопрос понимает, о чем я говорю. Я знаю, что вы тоже боретесь с коррупцией внутри, на ваших предприятиях».

В.Янукович подчеркнул, что, тем не менее, у такого явления, как коррупция, нет будущего, и она в Украине рано или поздно будет преодолена.

«У нас еще очень много различных других сфер, в которых коррупция процветает. Но я хочу сказать, что она не имеет будущего. Рано или поздно, но чем быстрее, тем лучше, она будет уходить из нашей повседневной жизни и не будет такой яркой, какой она есть сейчас», - сказал Президент и отметил, что «доверие к стране будет тогда, когда здесь будет низкий уровень коррупции, когда будет четко работать судебная система».