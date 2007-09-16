Тимошенко подписала с предпринимателями план действий БЮТ

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Кременчуге (Полтавская область) подписала с предпринимателями план действий БЮТ по поддержке малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, «блок в одностороннем порядке подписал проект плана БЮТ по поддержке малого и среднего предпринимательства. Это только проект, а окончательный вариант будет готов за день до выборов или на следующий день после выборов. Это будет директива для последующей работы. Думаю, эта программа будет принята Верховной Радой как новая правительственная программа». По ее словам, она “на 99%” уверена в том, что новое правительство будет состоять из демократических сил.

В плане действий БЮТ по поддержке малого и среднего бизнеса, в частности, говорится о намерениях сместить приоритеты с поддержки приближенного к власти крупного бизнеса на содействие среднему и малому предпринимательству; внедрить в полном объеме упрощенную процедуру учреждения предпринимательской деятельности; разработать программу бюджетной поддержки предпринимателей; создать страховой фонд для покрытия рисков кредитов за счет государственных субсидий; уменьшить сроки получения лицензий; отменить налог на добавленную стоимость; внедрить систему долгосрочного кредитирования малого и среднего бизнеса; предусмотреть в законодательстве пожизненное заключение чиновников за особо крупные взятки и т.д.