Львовян к футбольной кормушке так и не пустили

Об этом ZN.UA сообщил глава постоянной комиссии по финансам и планированию бюджета Львовского городского совета Яромир Самагальский.

«Деньги выделялись из бюджета, но налоги плыли не во Львовскую область или город, а в другие регионы. Фирмы, которые там работали, зарегистрированы в Донецке или Киеве. Местные строители были привлечены минимально», - отметил глава комиссии горсовета.

По его мнению, Львовщина своим шансом на Евро-2012 воспользовалась не в полной мере и неэффективно.

«Львовские предприниматели фактически были отстранены от процессов подготовки к Евро-2012. Отдельные из них работали на субподряде. В процессе строительства аэропорта почти не принимали участия мощности львовских заводов, которые производили железобетонные изделия», - подчеркнул Я.Самагальский.

Ничего не выиграл от подготовки области к чемпионату Европы по футболу и местный «Облавтодор».

На вопрос, улучшило ли предприятие свое материальное положение, ведь было много работы к Евро-2012, начальник службы автомобильных дорог во Львовской области Тарас Сиротинский ответил, что на это средств не хватило.

Заказ на ремонт большинства городских дорог власти отдали турецкой фирме «Онур». Однако из-за нестабильности финансирования в конце марта нынешнего года это предприятие отказалось ремонтировать новые пути, пока не получит гарантий оплаты предыдущих работ.

Раньше газета ZIK сообщала, что управление капитального строительства горсовета подсчитало, что в прошлом году подрядчики выполнили работ ориентировочно на 175 млн грн, которые остались невыплаченными. В частности, по меньшей мере 150 млн грн город задолжал именно турецкому «Онуру».

По оценкам экспертов, на подготовку Украины к Евро-2012 было потрачено 4,2 млрд дол, то есть свыше 35 млрд гривен, или десятую часть государственного бюджета. В действительности реальных расходов не знает никто. При этом, согласно подсчетам Национального банка Украины, Евро-2012 принесет государству 1 млрд долл. дохода. Впрочем, эксперты придерживаются другого мнения: заработать удастся не больше 500 млн дол. Разница ляжет на местные и государственный бюджет Украины.

Аналитик по управлению активами Олег Доскач в интервью ZN.UA сообщил, что поляки, в отличие от украинцев, не пустили иностранный бизнес. Они фактически создали инфраструктуру бизнеса, на которой польские работники производят польскую продукцию по иностранным технологиям. Конечный результат - Польша сегодня имеет надлежащего уровня рабочие места и экономику. Чемпионат по футболу содействовал последующему развитию экономики Польши. А Украина нашла лишь куда потратить, а не заработать, отметил аналитик.