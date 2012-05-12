Ребенок упал в вентиляционный ствол шахты

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

В сообщении уточняется, что вчера, 11 мая, в 16:00 на торезской шахте им. Киселева (Госпредприятие «Торезантрацит»), которая не работает с 1989 года, произошло падение ребенка в вентиляционный ствол.

По прибытию на место происшествия бойцов МЧС, было установлено, что мальчик, гуляя с друзьями, не увидел отверстие ствола и упал в него.

В 19:45 ребенок был поднят на поверхность с глубины 15 метров. В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение Центральной городской больницы г. Тореза с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы, перелом нижней и верхней челюстей.

Для спасательной операции от Главного территориального управления МЧС привлекалась 1 единица техники, 5 человек личного состава и 3 работника шахты.