Прокуратура обещает не бросить дело "депутата с автоматом"

21 марта суд освободил от наказания бывшего депутата Софиевского районного совета, застрелившего в июне 2010 года из автомата мужчину на глазах его ребенка и родственников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции прокурор Днепропетровской области Наталья Марчук.

«Государственное обвинение настаивало на применении к лицу, совершившему преступление наказание в виде лишения свободы на 14 лет», - сообщила прокурор.

Н.Марчук подчеркнула, что вина экс-депутата была подтверждена не только в ходе досудебного следствия, но и судебного рассмотрения дела.

И хотя, государственный обвинитель настаивал на квалификации действий обвиняемого по статьям «умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений», суд, переквалифицировав действия подсудимого в «умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны» и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, освободив его от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.