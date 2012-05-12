«Свобода» призывает крестьян бойкотировать заготовителей молока

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облорганизации. Как отмечается в сообщении, при полном бездействии власти заготовители снизили закупочные цены на молоко от крестьян.

«Они наживаются на тяжелом труде крестьян, нагло грабят их. Люди вынуждены вырезать коров, поскольку не видят смысла их держать. Крестьян поставили в ситуацию, когда молоко дешевле воды», - говорится в сообщении.

В настоящее время в Хмельницкой области средняя цена на молоко от населения составляет около 1,5-1,6 грн/л.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области за I квартал 2012 года количество поголовья КРС уменьшилось на 1% и составило 289,8 тысяч голов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в Главном управлении статистики в области, сократилось поголовье коров на 3,9% - до 151,1 тысячи голов.