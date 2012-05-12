Эксперт просит не трогать сгоряча налоговую систему

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии эксперта в связи с заявлением одного из лидеров объединенной оппозиции Арсения Яценюка,сделанным на Форуме объединенной оппозиции

О.Устенко напомнил, что оппозиция обещает отменить принятый действующим парламентским большинством Налоговый кодекс. Комментируя слова А.Яценюка о том, что «объединенная оппозиция отменит Налоговый кодекс, и в Украине будет принят кодекс экономического стимулирования» и «будут введены 7 налогов, и таким образом будет самая простая налоговая система в Европе» О.Устенко отметил: «Система налогообложения в Украине не является основной проблемой развития экономики в стране».

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера обратил внимание, что «большую проблему, если речь идет о налогах, представляет количество процедур по уплате налогов и время, которое предприятия вынуждены тратить на связанный с этим документооборот».

«В условиях, когда необходимо снижать дефицит госбюджета, - а правительство достаточно успешно снизило его уровень с 10 % ВВП 2009г. до 6, 5% ВВП в 2010 г.и до 4,5% в 2011 году, - любое резкое изменение налоговых ставок в «срочном» периоде времени (1-2 года) сопряжено с целым рядом рисков, среди которых наиболее существенными являются неполучение средств в государственный бюджет, а, следовательно, и невозможность финансировать программы развития страны и социальные программы», - подчеркнул О.Устенко.

Также экономический эксперт обратил внимание, что «более того, недополучение средств в госбюджет при необходимости выполнения взятых на себя государством обязательств, вынуждает вести более агрессивную долговую политику и активнее увеличивать уровень государственного долга»

«Таким образом, любые недостаточно продуманные подвижки в изменении налоговой системы страны, при кажущемся отложенном эффекте стимулирования экономического развития в долгосрочной перспективе, может привести к серьезным рискам краткосрочного и среднесрочного периода», - уверен О.Устенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, во время Форума объединенной оппозиции один из ее лидеров А.Яценюк заявив, что оппозиция отменит принятые действующим парламентским большинством Налоговый и Пенсионной кодексы. “Объединенная оппозиция отменит Налоговый кодекс и в Украине будет принят кодекс экономического стимулирования”, - сказал он. По словам А.Яценюка, будет введены только 7 налогов и таким образом будет самая простая налоговая система в Европе.