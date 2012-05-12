Мужчина погиб, попав под ножи культиватора
13:51, 12 мая 2012Общество
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В Луганской области в районе села Полтава Сватовского района 30-летний мужчина погиб, попав под культиватор во время полевых сельскохозяйственных работ.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, несчастный случай произошел вчера, 11 мая.
На поле при проведении полевых работ местный житель выходил из кабины, зацепился и попал под ножи.
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