Янукович пожелал выпускникам веры в счастливое будущее

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Начинается новый этап в вашей жизни, исполненный стремления реализовать собственные возможности, надежды и чаяния. Поэтому пусть юношеский запал и энтузиазм, уверенность в своих силах будут надежным залогом правильно избранного профессионального пути», - подчеркнул Президент, обращаясь к выпускникам.

Он подчеркнул, что рядом с нами все эти годы были самые дорогие люди: родители и педагоги, которые отдали частицу своей души, уча их человечности и ответственности, открытости и честности. «Выражаю им искреннюю благодарность за ежедневный труд, за умение всегда найти доброе слово и мудрый совет, донести до каждого вечные идеалы добра и справедливости», - подчеркнул глава государства.

В.Янукович пожелал всем неисчерпаемого источника творческой энергии, прекрасных жизненных перспектив и веры в счастливое будущее Украины.