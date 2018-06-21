Владыка Богдан: Материнство вписано в природу женщины, а карьера - не обязательно

Во второе воскресенье мая в Украине празднуют День матери. В нынешнем году этот день приходится на 13 мая.

В жизни женщин часто случается так, что они по тем или иным причинам не смогли стать матерьми. Нередко причиной этому становятся аборты... Украинская греко-католическая церковь недавно в очередной раз выступила с инициативой запрета на законодательном уровне абортов. Позицию церкви аргументирует секретарь Синода епископов УГКЦ владыка Богдан (Дзюрах).

Владыка Богдан, недавно УГКЦ выступила с инициативой запретить аборты в Украине на законодательном уровне. Почему именно сейчас?

Эта инициатива не нова, как не нова, к сожалению, проблема убийства нерожденных детей. Вопросами защиты нерожденных детей наша Церковь занимается уже многие десятилетия. В свое время еще митрополит Андрей Шептицкий последовательно осуждал убийство нерожденных детей, называя подобные действия «мерзкими, ужасными и противными природе». Очень много усилий в этом направлении сделал и Мирослав-Иван Любачивский, - сначала будучи в Риме, а затем, когда приехал в Украину, где с новой силой начал поднимать этот вопрос в своих пастырских письмах, обращениях к власти. Одно из таких писем носило красноречивое название: «Страшное бедствие пришло к нашим детей в Украине». Тогдашний глава нашей церкви обращался в органы государственной власти с призывом защитить этих невинных существ, которые становятся жертвами насилия, убийства. И при этом подобное убийство легализовано на законодательном уровне! Аборты он называл «геноцидом украинских детей» и призывал власти изменить такое позорное состояние, когда украинских нерожденных детей выбрасывают на свалки. В последние годы наша Церковь тоже то сама, на уровне Всеукраинского Совета Церквей поднимала голос в защиту нерожденного жизни.

Поэтому такая позиция для нашей церкви принципиальна, и нынешняя инициатива лишь продолжает длительную традицию защиты слабых, социально незащищенных слоев населения.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что запрет абортов на законодательном уровне - не панацея, это лишь один из шагов - при этом очень важных шагов - комплексного подхода к вопросам защиты и продвижения человеческой жизни.

Противники запрета абортов говорят, что если запретить делать легально, то возрастет количество нелегальных абортов. А это, в свою очередь, приведет к увечьям женщин...

Руководствуясь такой логикой, можно сказать, что не стоит запрещать наркотрафик, потому что будет существовать подпольная индустрия распространения наркотиков.

По моему мнению, не там причина, не там зло... Скажем, в соседней Польше государство, по крайней мере отчасти, учло позицию церкви, и там действительно намного лучше механизмы защиты нерожденной жизни. И хотя аборт в Польше еще не запрещен полностью на законодательном уровне, все же показатели у соседей уже сейчас впечатляющие - количество абортов уменьшились в десятки раз и сейчас составляет около 500 в год. Католики Польши продолжают действовать очень последовательно и консолидировано, чтобы такое явление было полностью искоренены, и в этом мы можем от них поучиться.

Аборт - очень грубое вмешательство в организм женщины. Происходит это легально или нелегально - все равно наносит непоправимый вред как для физического, так и для психического здоровья, не говоря уже о духовном состоянии женщины. Именно поэтому здесь нужно думать и говорить о том, что эта практика перейдет в нелегальное положение. Надо не допустить этого, а еще - изменить законодательство, не соответствующее нормам цивилизованного государства, которое обязуется гарантировать право на жизнь всем своим гражданам, в том числе малым.

Положительное влияние запрета абортов на общество, на демографическую ситуацию можно наблюдать в тех странах, где такие законодательные изменения были введены. Помните, что законодательство, которым мы сейчас руководствуемся в этой области, мы унаследовали от советской тоталитарной системы. Советский Союз был чуть ли не первым государством в мире, которое под влиянием еще Французской революции на законодательном уровне позволило практику абортов. И последствия этого позорной практики взяла уже на себя независимая Украина.

Думаю, пришло время, и общество уже до этого созрело, чтобы изменить ситуацию. Мы надеемся, что призыв церкви не будет воспринят как шаги по ограничению каких-либо прав. Поскольку эти шаги церкви прежде всего направлены на то, чтобы защитить нерожденных детей. Церковь голосом тех немых существ, которых насильно лишают жизни, не давая им возможности родиться. Наконец, никто - ни государство, ни отдельный человек не должен претендовать на право отбирать жизнь другого человека, тем более - невинную.

С другой стороны - церковь выступает за здоровье женщин. Я еще не встретил ни одной женщины, которая сказала: «Я сделала аборт и от этого стала счастливее». Конечно, всегда могут искать объяснения разного характера, чтобы оправдать аборт - экономического, общественного... Но, по сути всегда речь об убийстве, и этот факт должен неизбежно тяготеть над совестью всех причастных к нему лиц. С другой стороны женщина, которая, несмотря на трудности и страхи, которые мы тоже не хотим ни игнорировать, ни недооценивать, все же решается на рождение ребенка, после его прихода в мир - как правило, забывает о своих прежних намерениях и испытывает радость от бытия матерью. Церковь своими инициативами в защиту нерожденной жизни хочет защитить в первую очередь материнство, достоинство женщины, а тем самым - здоровье всего общества.

Потому что аборт негативно влияет не только на женщину, но и на общество в целом, начиная с семьи. Часто бывает так, что после аборта резко ухудшаются отношения в семье. Нередко такой брак распадается. Потому что человек, осознавая, что он тоже соучастник зла, мучается угрызениями совести. В середине девяностых годов в одной из львовских газет была опубликована большая статья по итогам международного конгресса, проходившего во Львове. На конгрессе говорилось о причинах алкоголизма, в частности в украинском обществе. Я был поражен выводами, к которым пришли зарубежные специалисты. В частности швейцарские врачи утверждали, что очень часто наблюдается прямая связь между абортом, который сделала женщина, и алкоголизмом мужа.

Кроме того, дети, родившиеся в браке, где ранее был аборт, также имеют психологические последствия этого поступка родителей. Так или иначе они узнают, что у них должны были быть сестренка или братик. И осознание того, что их родная мама убила сестричку или братика, конечно, ранит психику детей, подрывает их доверие к родителям.

Мы, как душпастыри, сталкиваемся с этими проблемами каждый день. Поэтому апеллируем к обществу, к власти, чтобы прямо прекратить распространение того зла, разрушения, которые влечет аборт в нашем обществе. Мы чувствуем в этом наш моральный долг, поскольку Божья заповедь говорит: не убий. Хотим сделать вклад в моральное оздоровление общества, поэтому говорили и говорим об этом. Призываем, чтобы все инстанции, от которых это зависит, поспособствовали изменению к лучшему действующего законодательства. Но, конечно, самое главное, чтобы была изменена ментальность. Чтобы мы избавились от советских рудиментов, от пренебрежительного отношения к человеческой жизни, одним словом - всего того, что Иоанн Павел II назвал «культурой смерти».

Хочу, чтобы все поняли, что задача Церкви - не наказание, а определенное превентивное действие, поскольку позже все травмированные люди так или иначе нуждаются в духовном исцелении. Церковь это знает не из газет. Это наша ежедневная жизнь.

Вы употребили слово «убийство» о нерожденных. А с какого момента считается, что это убийство ребенка?

Человеческое существо существует с момента зачатия. И именно поэтому посягательство на него следует квалифицировать как убийство. Независимо от того, как оно называется. Когда ребенок рождается, его тоже по-разному называют: младенец, ребенок, подросток, мальчик, девочка, - но от этого он не перестает быть человеком. Поэтому нужно прилагать все усилия, чтобы ребенок после зачатия родилась и осуществил свое призвание в этом мире.

В свое время Мирослав Иван Любачивский, отвечая на жалобы украинцев: почему нам так плохо, почему у нас нет хороших предводителей, - отвечал: «Украинцы, Бог дает вам тех проводников, мудрецов, государственных мужей, но вы не даете им родиться, вы их убиваете».

Вы говорите об изменении ментальности. А где надо начинать: непосредственно с женщиной, которая уже пришла делать аборт? И кто здесь должен больше потрудиться: власть как институт или церковь?

Здесь церковь, власть и общественные организации должны сотрудничать. Мы не можем перекладывать обязанности друг на друга. Каждый имеет свое специфическое задание. Каждый должен по мере своих возможностей приложить усилия к изменению такой ментальности.

Посмотрите, как мы скорбим, когда происходит трагедия с одним человеком, как сразу же спонтанно выстраивается целое движение солидарности с утесененым человеком, - и это очень хорошо и правильно, но одновременно мы почему-то молча проходим мимо сотен тысяч невинных жизней, которые грубо погибают в утробе матерей. По моему мнению, это алогичность, в которой проявляется двойная мораль. Мы торжественно отмечаем геноцид украинского народа 1932-1933 годов, одновременно предпочитая замалчивать этот новейший геноцид, происходящий на наших глазах. Преодолеть эту двойную мораль - тоже одна из задач церкви, государства и всего украинского общества. Начинать это надо делать с самого детства.

Что нужно рассказывать девочкам в школе, чтобы они понимали, что так нельзя?

На мой взгляд, первая школа - семья. Подсознательно дети подражают тем моделям поведения, которые видят у своих родителей. И именно ощущение сакральности человеческой жизни дети должны вынести из семьи. Поэтому первое, что должны сделать, - прекратить этот поток абортов, происходящий в семьях. Семья должна стать этим естественным уютным гнездом, где зарождается, принимается и охраняется человеческая жизнь. А государство на своем уровне должно вести действенную просемейную политику, которая бы защищала права каждого ее члена с момента зачатия до естественной смерти.

Второе, над чем следует работать, - утвеждение семьи, красоты материнства. Соответственно, это означает уважение к личности матери. В украинской культуре есть то чувство роли матери, хранительницы, строящей и защиющей род.

К сожалению, мы часто наблюдаем рекламу некоей «очень успешной женщины», которая прежде всего должна думать о карьерных амбициях, забывая, что лучшее призвание женщины - материнство.

А разве материнство противоречит тому, чтобы быть успешной женщиной?

Вопрос риторический, поскольку материнство всегда современно и прекрасно. Женщина - хорошая мать, успешна и в других сферах своего призвания. Если Господь дает женщине призвание к какой-либо профессии, то материнство не помеха. Материнство вписано в саму природу женщины, а карьера - не обязательно. Подумайте только, сколько женщин не могут иметь детей... И как они страдают от этого! Карьеризм проходит, а материнство остается с женщиной до конца ее дней, придавая смысл его жизни, принося с собой ни с чем не сравнимое радость и чувство исполнености.

Мне искренне жаль женщин, которые порой очень агрессивно выступают за право женщины делать все, что ей заблагорассудится. Делать все, что угодно с ребенком, которую носит под сердцем. Я не хочу давать нравственных оценок людям, которые выступают за аборты, но искренне скажу, что мне их по-человечески жаль.

Наши предки жили в куда более скромных условиях, но имели большую моральную культуру, глубокую духовность, поэтому не боялись принять дар жизни. Порой не боялись даже потерять свою жизнь, только бы дать родиться ребенку.

Приведу вам свой пример. В этом году, празднуя свое 45-летие, я узнал одну вещь, которая меня в определенной степени потрясла. Когда моя мама была беременна мной, ей сказали, что эта беременность опасна для ее жизни, и склоняли ее к аборту. Тогда моя мама сказала, пусть я умру, но мой ребенок должен жить. Мама родила меня и сама прожила до глубокой старости. Поэтому для меня эта дискуссия сейчас какой-то степени очень личной, поскольку в свое время кто-то тоже хотел отнять у меня право на жизнь. В день, когда я об этом узнал, я был в Италии. Я смотрел на цветущие мандариновые сады, на земную красоту и словно второй раз родился на свет.

Если бы моя мама не была глубоко верующей христианкой, она бы, возможно, сделала тот роковой шаг.

Есть женщины, которые говорят, что это их тело, и только им решать, как с ним обращаться...

Также иногда говорят о детях, которые уже родились, что это кровинушка от кровинки родителей. Узнают в ней глаза мамы, нос отца... По такой же логике можно тоже сказать, что это когда-то была частичка моего тела, то давайте убьем и его. Это будет то же. Но никакому здоровому человеку не придет в голову убивать уже родившегося ребенка. Так почему же с такой жестокостью общество относится к еще не родившимся детям?

Научно доказано, что существо, которое находится в утробе матери - уже абсолютно отдельная личность. Начало жизненного цикла человеческого существа связано с формированием его уникальной генетической идентичности, которая выражается в особом от материнского коде ДНК. Таким образом, по утверждению современной беспристрастной науки, эмбрион человека на каждом этапе развития следует рассматривать как человека, а не как "потенциальное человеческое существо", как кое-кто пытается утверждать.

Мы, люди верующие, воспринимаем зародившегося ребенка как личность, созданную Богом по образу и подобию. Это существо имеет бессмертную душу, которую получило от Господа. И посягательство на его жизнь - это вызов и против Творца.

Часто девушки, которым нужно рожать не в браке, боятся общественного осуждения. Оно порой бывает довольно жестоко, и не каждый может решиться на такой шаг. Как им быть?

Очень часто люди подсознательно осуждая какой-то поступок, осуждают самого человека. Церковь такого подхода не разделяет. Церковь осуждает грех, но окружает заботой и любовью грешника. Конечно, каждый ребенок имеет право родиться в семейной атмосфере, потому что дети хотят иметь отца и мать. Но если так случилось, и ребенок зачат вне брака, нельзя совершать преступление, отнимая у ребенка право родиться. Общество, в том числе церковь, должны сделать все, чтобы молодую женщину, которая носит в себе ребенка, окружить любовью, поддержкой, всячески ей способствовать, в крайнем случае, если женщина откажется от рожденного ребенка - принять такого ребенка и заботиться о нем. И, кстати, такие инициативы уже осуществляются при содействии и участии церкви как греко-католической, так и православной. Инициатива называется «Окно жизни». По Украине есть такие пункты, куда женщина, которая по тем или иным причинам хочет отказаться от новорожденного ребенка, может его принести, положить туда - совершенно анонимно. Благотворительные учреждения церкви берут таких детей и заботятся о них.

Конечно, мы здесь нуждаемся в большем содействии со стороны государства, чтобы было больше детских домов, чтобы лучше был выработан механизм усыновления детей. Эта проблема требует комплексного подхода, но ею надо заниматься серьезно, без эмоций и конструктивно.

Государство тоже понимает, что ситуация с искусственным прерыванием беременности очень негативно для украинского общества. Демографическая ситуация грожающая. К 2050 году социологи предсказывают, что нас вообще может быть 36 миллионов. Но для церкви даже не это важно, ибо ценность человеческой личности заключается не в том, что ее можно использовать как средство для чего-то, даже для улучшения демографической ситуации. Человек не является средством ни для чего. Он - неприкосновенная ценность сам по себе, создан по подобию Божию, наделен разумом, бессмертной душой, имеет свое достоинство и права. Поэтому даже если что-то будет угрожать одному ребенку, церковь бить в набат.

Порой кажется, что государство готово к каким-то шагам, но пока, к сожалению, как мне кажется, не готово к комплексному подходу. И это касается не только вопроса абортов: во многих сферах мы так и не дождались системных, глубинных и комплексных реформ, которые бы принесли реальную пользу нашему обществу.

Как греко-католическая церковь относится к суррогатному материнству? Недавно в Русской церкви выступили с инициативой отлучить Киркорова от церкви за то, что он окрестил дочь, рожденную от суррогатной матери...

Надо отделить принятие рожденного ребенка и его крещение от способов, методов, которыми был зачат, выношен ребенок. Церковь всегда отстаивает мнение, что ребенок - дар Божий, и Господь дарует его в контексте супругов. Ребенок должен быть плодом супружеской любви мужчины и женщины, а не результатом определенных «техник», которые человек получил на пути технического прогресса. Медицина, технический прогресс должны служить супружеской любви, но не смогут никогда заменить ее.

Ребенка, извините за слово, нельзя «сделать», ребенок - это дар Божий, который нужно вымаливать, который следует с благодарностью принимать в открытые руки в супружеской жизни. Ребенок имеет право быть зачатым естественным путем, а не с помощью каких-то искусственных техник, которые сводят человека до субъекта, которым можно манипулировать, над которым можно проводить различные эксперименты и даже применять селективные техники.

Буквально на днях прочитал новость о еще одном достижении науки. Там было сказано, что за жизнью ребенка уже можно наблюдать с момента зачатия, и можно выбирать, селекционировать детей. И выбрать себе только того ребенка, который хорошо развивается... Словом, хоть и научно, но пропагандируем почти нацистские подходы селекции людей по категориям годности.

Любая техника, которая трактует человека как средство манипуляции, не достойна человека и должна быть исключена из этого святого процесса зачатия, вынашивания и рождения ребенка родной матерью. Суррогатное материнство нарушает право ребенка родиться в семье, нарушает единство супружеской пары, верность супругов, неразрывность брака. Именно поэтому церковь не соглашается на «суррогатное материнство». Зато положительно относится к тем семьям, которые, не имея возможности иметь собственных детей, решаются на усыновление и так реализуют очень благородным образом свое призвание отцовства и материнства.

Так, с помощью современной техники родители могут увидеть, родится у них физически полноценный ребенок. А если они заранее знают, что родится неполноценное дитя? Так как тогда им быть?

А можно потом считать себя полноценным, если поднимешь руку на такое неполноценное дитя? Есть факторы, которые от нас не зависят! А сколько людей страдают от загрязненной окружающей среды! Их что, тоже нужно «элиминировать»! Сколько людей стали инвалидами в результате различных аварий или несчастных случаев... От них тоже надо избавиться? По этой логике, получается, что да.

Поэтому надо думать, как помочь маме с таким ребенком, поддержать ее, а не наоборот.

Беседовала Оксана Климончук