Западный бизнесмен назвал самое слабое место Украины

Об этом корреспонденту УНИАН заявил известный швейцарский бизнесмен и промышленник, стекольный магнат, председатель правления и исполнительный директор крупнейшей мировой компании Группа Glas Trosch Эрих Треш, который принимал участие в открытии своего стекольного завода в Артемовске Донецкой области, запущенного после масштабной реконструкции.

Отвечая на вопрос о рисках его бизнеса при работе в Украине, Э.Треш сказал: «Занимаясь бизнесом, всегда будут риски. Основной риск здесь – это, конечно, то, что экономика в Украине не работает в полную силу».

Бизнесмен объяснил: «А если не работает экономика, соответственно, в стране мало строится, мало реконструируется, мало используется стекло и стеклопакеты».

Э. Треш выразил надежду, что все-таки внутренний рынок в Украине заработает, и тогда будет более востребована производимая на строительных заводах продукция.

«Мы надеемся, что все-таки, наконец-то, в полную силу заработает в Украине экономика и развернется строительство… и, естественно, больше будут использоваться стеклопакеты. Это самый основной риск и самая основная для нас тема», - сказал швейцарский бизнесмен, подчеркнув еще раз, что первостепенной задачей остается развитие внутреннего рынка Украины.