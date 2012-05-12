Fitch ухудшил прогноз для Украины

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте Fitch.

Как сообщал УНИАН, ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%.

Государственный бюджет Украины рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП в 2012 году на уровне 3,9%.

В 2013 году Fitch прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 4,2% (правительство Украины прогнозирует рост 4,5%, МВФ — 3,5% - УНИАН).

По данным Госстата, в 2011 году рост ВВП составил 5,2%, номинальный ВВП — 1316,6 млрд грн.