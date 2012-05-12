Открыли памятник Емелиану Ковчу

Весной 1943 г. он был арестован гестапо и погиб в концлагере «Майданек».

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии памятника приняли участие глава УГКЦ Святослав (Шевчук) и более 1 тысячи священников. Также в церемонии принял участие свидетель событий из Польши Леопольд Козловский.

Памятник установлен на возвышенности в центральном сквере г. Перемышляны. К нему с четырех сторон поднимаются ступени, образовывая в плане форму креста, что, с одной стороны, символизирует открытость о. Емелиана Ковча всему миру и, с другой - указывает на дорогу для всех людей, которые сходятся к нему. Фигура Блаженного передана через образ приходского священника «Майданека», который шагает по растрескавшейся многострадальной земле, и в глубоком религиозном одухотворении обращается лицом вверх – к небу, неся перед собой крест веры.

Как символ его жертвенного подвига – терновая ветвь овивает пьедестал в виде ковчега. В правой руке – благословляющий крест, а в левой – Библия.

Пьедестал памятника сделан из гранитных нешлифованных глыб. Верхняя - в виде дуги со словами отца Емельяна Ковча: «… Здесь я вижу Бога – опять Бога, который одинаковый для всех…», возвращенная к Кресту.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, проект 2,5-метрового бронзового памятника Емелиану Ковчу изготовил скульптор Владимир Одрехивский в соавторстве с архитекторами Александром Яремой, Александрой Либич, Денисом Белюхом и Александром Матушковым. Средства на памятник дали около 30 жертвователей – представители разных народов, люди разных конфессий, из разных уголков Украины. В частности, пожертвовали на строительство памятника представители еврейской общины.

***

Е.Ковч во время немецкой оккупации Западной Украины, пытаясь спасти евреев от уничтожения, крестил их и выдавал им метрики о крещении, несмотря на запрет оккупационной властью. Всего он выдал более 600 свидетельств о крещении.

Весной 1943 года был арестован гестапо за предоставление помощи евреям и заключен в тюрьму в концлагере Майданек, где тайно продолжал свою священническую деятельность.

25 марта 1944 г. был умерщвлен газом и сожжен в крематории концлагеря смерти Майданек

В 1999 году Еврейский совет Украины присвоил отцу Е.Ковчу звание «Праведник Украины».

Беатификация Е.Ковча состоялась 27 июня 2001 г. во Львове во время Божественной литургии с участием Папы Римского Иоанна Павла ІІ.

24 апреля 2009 блаженный Е.Ковч был провозглашен покровителем пастырей Украинской греко-католической церкви.