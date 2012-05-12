Годовщину Петлюры отметили в Ровно

Как передает корреспондент УНИАН, торжества прошли возле памятника С.Петлюре.

По инициативе городской власти и представителей общественности к памятнику руководителю Украинского государства в 1918-1920 гг. возложены венки и цветы, здесь же состоялся торжественный митинг.

Заместитель городского председателя Ровно Галина Кульчинская, в частности, отметила, что, возможно, кто-то и воспринимает фигуру С.Петлюры неоднозначно, но эти люди заложники стереотипов.

«Не только Симон Петлюра, но и многие другие выдающиеся деятели и не очень заметные в большой истории становления украинской независимости, бесспорно, должны иметь такие памятники”, - отметила Г.Кульчинская.

Историк Игорь Марчук рассказал присутствующим, что С.Петлюра был в Ровно всего один месяц – в апреле-мае 1919 года. Он, в частности, выступал перед жителями города и воинскими подразделениями армии УНР как раз возле того места, где сейчас ему установлен памятник. Пребывание главного атамана в городе было вызвано подавлением мятежа против него, который организовал один из тогдашних атаманов Владимир Оскилко. Поскольку армия УНР оказалась в трудном положении, потому что с востока наступали большевики, а с запада – поляки, С.Петлюра вместе с войском начал отступление на юг – сначала на Дубно, затем на Кременец, отметил И.Марчук.

Единственный пока еще в Украине памятник С.Петлюре был открыт в центре Ровно в конце 1990-х на улице, которая теперь носит его имя.