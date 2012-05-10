Прокуратура возбудила дело за фальсификации на местных выборах

По факту подделки бюллетеней, которые использовались на выборах сельского председателя, прокуратурой Косивского района Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Об этом отмечается в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос народного депутата Украины Ирины Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентария.

Указанный запрос депутат направила в ответ на заявления представителей общины села Чергановка Ивано-Франковской обл. о незаконном подсчете голосов на внеочередных выборах сельского председателя и попытки фальсификации результатов местных выборов, которые состоялись 18 марта с.г.

Как отмечается в сообщении, согласно результатам подсчета голосов участковой избирательной комиссией, за кандидата на должность сельского председателя Яремина М.М. проголосовал 351 избиратель, Копчука Д.Д. – 275, Семенюка М.В. – 38.

В связи с жалобой Копчука Д.Д., сельской избирательной комиссией 20 марта было принято решение о повторном подсчете голосов, несмотря на то, что Д.Копчук не предоставил никаких доказательств своих слов и пересчитывать бюллетени не было оснований. По результатам пересчета были подтверждены предыдущие результаты выборов и постановлением комиссии от 23 марта с.г. Яремин М.М. признан избранным чергановским сельским председателем.

Как отмечается в ответе ГПУ, при вскрытии сейфа, комиссией обнаружено повреждение листа бумаги, которым он был опечатан, и пакет с бюллетенями за кандидата на должность сельского председателя Яремина М.М. Проверкой обнаружено, что 97 бюллетеней были испорчены путем проставления отметок напротив фамилий обоих кандидатов - Яремина М.М. и Копчука Д.Д. Генпрокуратура информирует, что проверкой прокуратурой области установлено, что бюллетени были повреждены после осуществления подсчета голосов, что не повлияло на результаты выборов.

В то же время, прокуратурой возбуждено уголовное согласно ст.358 УКУ, и виновные могут быть наказаны штрафом в 70 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет.