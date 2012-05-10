Прокуратура возбудила дело за фальсификации на местных выборах
В селе Чергановка Ивано-Франковской области уже после осуществления подсчета голосов были повреждены 97 бюллетеней, путем проставления отметок напротив фамилий обоих кандидатов.
По факту подделки бюллетеней, которые использовались на выборах сельского председателя, прокуратурой Косивского района Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).
Об этом отмечается в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос народного депутата Украины Ирины Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентария.
Указанный запрос депутат направила в ответ на заявления представителей общины села Чергановка Ивано-Франковской обл. о незаконном подсчете голосов на внеочередных выборах сельского председателя и попытки фальсификации результатов местных выборов, которые состоялись 18 марта с.г.
Как отмечается в сообщении, согласно результатам подсчета голосов участковой избирательной комиссией, за кандидата на должность сельского председателя Яремина М.М. проголосовал 351 избиратель, Копчука Д.Д. – 275, Семенюка М.В. – 38.
В связи с жалобой Копчука Д.Д., сельской избирательной комиссией 20 марта было принято решение о повторном подсчете голосов, несмотря на то, что Д.Копчук не предоставил никаких доказательств своих слов и пересчитывать бюллетени не было оснований. По результатам пересчета были подтверждены предыдущие результаты выборов и постановлением комиссии от 23 марта с.г. Яремин М.М. признан избранным чергановским сельским председателем.
Как отмечается в ответе ГПУ, при вскрытии сейфа, комиссией обнаружено повреждение листа бумаги, которым он был опечатан, и пакет с бюллетенями за кандидата на должность сельского председателя Яремина М.М. Проверкой обнаружено, что 97 бюллетеней были испорчены путем проставления отметок напротив фамилий обоих кандидатов - Яремина М.М. и Копчука Д.Д. Генпрокуратура информирует, что проверкой прокуратурой области установлено, что бюллетени были повреждены после осуществления подсчета голосов, что не повлияло на результаты выборов.
В то же время, прокуратурой возбуждено уголовное согласно ст.358 УКУ, и виновные могут быть наказаны штрафом в 70 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет.