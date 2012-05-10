Розинская устроила демарш своему руководству

Телеведущая Первого национального Наталья Розинская написала официальное заявление на имя своего руководства об отказе освещать события вокруг подготовки страны к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу из-за негласного указания освещать этот процесс исключительно в позитивном ракурсе.

Об этом Н.Розинская сообщила УНИАН, заметив, что соответствующее заявление по этому поводу было передано ее руководству 8 мая.

Она объяснила, что одним из оснований предпринять такой шаг стала ситуация вокруг ее конфликта с работниками спецподразделения ГАИ МВД «Кобра», который возник 2 мая в столице.

«После последних событий, - как меня в центре города, на Саксаганского, 29, вытянули из машины, наставили пистолет в лоб пять вооруженных мужчин-милиционеров, - я поняла, что «беспредел» в этой стране уже достиг апогея. Я поняла, что не могу из эфира Национальной телекомпании своим голосом, своим авторитетом сообщать людям то, что Евро-2012 - это прекрасное событие, если из бюджета Украины, наших карманов заплатили миллиарды гривен на подготовку этого события, и еще за наши с вами деньги мы оконфузились на весь мир – нас бойкотируют. Я хочу рассказывать объективно, доносить правду, доносить сбалансированную информацию, но это невозможно, поскольку в Национальной телекомпании существует негласное распоряжение – сюжеты, которые не прославляют действия власти, такие материалы просто не выходят в эфир. Поэтому я написала заявление всем трем руководителям Национальной телекомпании о том, что я не хочу выполнять эту дополнительную нагрузку», - сказала Н.Розинская.

По словам ведущей, она осознает последствия своего поступка, что после этого шага в ее адрес будет высказано много негатива, в том числе и со стороны руководства НТКУ.

«Но мне безразлично, поскольку у меня собственная точка зрения, я на ней настаиваю», - добавила Н.Розинская.

Говоря об инциденте, который возник между ней и работниками милиции, Н.Розинская отметила, что размещенный в интернете видеоролик относительно тех событий смонтирован, причем с использованием четырех отдельных, не связанных последовательностью, кусков.

Кроме того, телеведущая заметила, что ей непонятна позиция руководителей телеканала, которые, по ее словам, «даже не узнав об обстоятельствах инцидента от нее, не попросив руководство МВД провести собственное служебное расследование, прибегли к определенным заявлениям и выводам».

«Если меня хотят уволить за смонтированный ролик в YouTube, тогда давайте уволим мэра Харькова Добкина за его нецензурные высказывания, уволим всех остальных людей, которых подталкивают, провоцируют», - отметила Н.Розинская.

По словам телеведущей, она действительно жалеет, что не сдержалась, но оказалась в подобной ситуации впервые в жизни.

Также Н.Розинская сообщила, что со вчерашнего дня взяла отпуск, чтобы иметь больше времени для дачи объяснений правоохранительным органам относительно инцидента с сотрудниками «Кобры».

«Для меня принципиально доказать и рассказать, как это было на самом деле, а не оставлять все так, как кому-то выгодно», - сказал телеведущая.

Как сообщал УНИАН, тедеведущая Н.Розинская утверждает, что 2 мая в центре Киева на ул. Саксаганского, 29, ее избили, угрожая пистолетами, пятеро сотрудников ГАИ.

«Меня остановил патруль. Я попросила назвать причину остановки и представится (это законное требование любого гражданина). Это не было сделано. Я сказала, что допускаю, что вы просто хотите взятку, но я не даю взяток. Закрыла окно и уехала», - рассказала Н.Розинская газете «Сегодня».

Ее начали догонять три автомобиля ГАИ. «Они перекрыли мне движение, выбежали 5 амбалов в форме с табельным оружием, которое они приставили к лобовому стеклу. Они применяли ко мне силу. Нанесли телесные повреждения - шрам на всю руку. Это все зафиксировано в травмпункте. Меня просто силой вытягивали из машины. И все это за то, что я сказала, чтобы те представились и назвали причину остановки, - заявила Н.Розинская. - Там было много людей, все снимали. Есть подтверждение моих слов».

В свою очередь, как заявил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук, из-за инцидента с представителями ГАИ, на Н.Розинскую составили четыре протокола за административные нарушения.

По его словам, 2 мая Н.Розинская остановилась в месте, где остановка была запрещена: "Ей сделали замечание и хотели проверить документы, однако она просто уехала из места события, не реагируя на обращение сотрудников ГАИ. В этот день у нас были усиленные патрули в связи с майскими праздниками и событиями в Днепропетровске. Потому ее догнали и перекрыли движение дальше. После этого произошел конфликт с представителями ГАИ. Показывать свои права она отказалась, поэтому возникало подозрение, что их нет вообще. Пройти медицинский осмотр, чтобы обнаружить наличие алкоголя в крови, она тоже отказалась".

*** 7 мая генеральный директор НТКУ Егор Бенкендорф сообщил «Телекритике», что телекомпания отстранила Н.Розинскую от работы в эфире канала на время проведения внутреннего расследования инцидента, произошедшего в начале мая между ведущей и сотрудниками ГАИ.

Национальная телекомпания просит СМИ объективно отнестись к ситуации вокруг ведущей и отмечает, что инцидент не имеет ничего общего с общественной или политической позицией госпожи Розинской, «а задевает вопрос деловой репутации государственной телекомпании, человеческой морали и этики».

Также, как сообщил Е.Бенкендорф, это уже не первый случай, когда руководство телекомпании вынуждено разрешать конфликтные ситуации, связанные с Н.Розинской. «Речь идет о жалобах на работу и поведение Розинской от спортивной редакции телеканала, где сейчас работает ведущая, и посетителей телеканала, которые стали жертвами непристойного поведения Розинской».