Львовский суд вернул красные флаги и запретил массовые акции 9 мая

Об этом сообщили УНИАН во Львовском городском совете.

Как сообщила УНИАН начальник юридического управления Львовского городского совета Гелена Пайонкевич, Львовский окружной административный суд принял поздно вечером 8 мая постановление, которым остановил действие постановления Львовского городского совета №1438 от 26.04.2012 «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории г. Львова». Соответствующее ходатайство в суд подал прокурор города Львова.

«Постановлением Окружного административного суда остановлено действие постановления о красных флагах. На сегодняшний день оно не действует. Несмотря на то, что протест прокурора отклонили 8 мая депутаты во время внеочередного заседания, прокуратура обратилась в суд, и действие постановления остановили. Следовательно, постановление о запрещении размещения во Львове символики СССР, коммунистическую и нацистскую символику не действует», - отметила Гелена Пайонкевич.

Также, как сообщили во Львовском городском совете, Львовский окружной административный суд запретил проведение массовых мероприятий во Львове 9 мая.

Львовский городской совет направил исковое заявление во Львовский окружной административный суд с требованием запретить проведение акций 9 мая во Львове. 8 мая состоялось судебное заседание, которое продолжалось с 15.00 до полуночи. Решение о запрещении было вынесено ночью (около 00.35), когда уже начались новые сутки – 9 мая.

«Суд принял решение запретить проведение массовых мероприятий возле Монумента Славы, на Марсовом поле, Площади Рынок и на Холме Славы», - отметила в комментарии УНИАН Г.Пайонкевич.

Во Львовский городской совет поступило в целом 11 заявок на проведение мероприятий 9 мая.

«Юридическое управление Львовского городского совета имело достаточно оснований считать, что задекларированные в заявках акции могут составлять угрозу общественной безопасности на 9 мая, поэтому мы обратились в суд», - рассказала Г.Пайонкевич.

Как сообщал УНИАН, 8 мая депутаты Львовского городского совета провели внеочередную сессию, на которой отклонили протест прокурора на постановление, запрещающее использовать во Львове коммунистическую, советскую и нацистскую символику.

8 мая Львовский горсовет направил исковое заявление во Львовский окружной административный суд с требованием запретить проведение акций 9 мая во Львове.

26 апреля депутаты Львовского городского совета на сессии приняли решение о запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города. В решении речь идет о запрещении использования этой символики на зданиях государственных учреждений и коммунальных предприятий Львова, а также во время проведения массовых мероприятий.

3 мая прокурором Львов был внесен протест на постановление Львовского городского совета о запрещении использования Флага, символизирующего Победу в войне 1941-1945 лет.