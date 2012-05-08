В Донецке открыли музей Великой Отечественной войны

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии открытия приняли участие ветераны войны, руководители области и города, учащиеся Донецкого военного лицея, общественность города.

Сотрудники музея рассказали, что общая экспозиционная площадь музея составляет 927 кв. м. Экспозиция находится на двух уровнях: на нижнем расположен общий экспозиционный зал, зал военной кинохроники, «зал Победы», оружейный зал с размещением частной коллекции оружия времен Великой Отечественной войны и военной униформы; верхний уровень представляет собой наклонные галереи, оформленные тематическими фотопанно, экспозициями и диорамами.

Концепция музея проработана таким образом, чтобы донести до нынешнего поколения хронологию Великой Отечественной войны от начала фашисткой оккупации 22 июня 1941 года до Дня Победы, подчеркнули музейные работники.

Концепция музея предполагает звуковое сопровождение отдельных экспозиций музея для более полного восприятия информации, для иностранцев существует аудио-сопровождение на английском языке.

Экспозиция музея - это свыше 200 документальных фотографий, 150 плакатов, газет, листовок, предметов времен войны.

Большую помощь в расширении экспонатов музея оказал частный коллекционер Вячеслав Попов, который предоставил в экспозицию музея коллекцию оружия и обмундирования времен войны, насчитывающую до 1,5 тыс экземпляров.

По словам Донецкого городского головы Александра Лукьянченко, музей был построен и оснащен «на средства города и частных инвесторов». Он не стал называть конкретные суммы, затраченные на открытие музея, сказал только, что «для Донецка он бесценен».