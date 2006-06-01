“Райффайзен Украина” продан венгерскому банку

Сегодня вечером холдинговая компания Райффайзен Интернешнл Банк-Холдинг АГ подписала контракт на продажу 100% акций АКБ “Райффайзенбанк Украина” венгерскому “ОТР Банк Лтд”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Райффайзен Банк Аваль».

В релизе указывается, что продажа еще подлежит завершению, в частности утверждению Комиссией по финансовым рынкам Австрии, Национальным банком Украины и антимонопольными органами Украины и Венгрии.

Согласно сообщению, “Райффайзенбанк Украина” будет продан за 650 млн. евро.

Председатель правления “Райффайзен Интернешнл” Герберт СТЕПИЧ, подчеркнул, что группа не намерена применять подобную стратегию в России в связи с приобретением Импексбанка.

Как отмечает пресс-служба, продажа “Райффайзенбанк Украина” позволит избежать расходов на его слияние с банком “Аваль”, который был куплен группой в 2005 году. Более того, появится возможность ускорить трансформационный процесс, то есть полную интеграцию банка “Аваль” в группу “Райффайзен Интернешнл” (адаптацию систем, внедрение общих стандартов группы в обслуживании, управлении и продуктами).

В релизе также говорится, что бренд “Райффайзен” не входит в продажу, вместо этого он будет инкорпорирован в название банка “Аваль”. Бренд “Аваль” будет трансформирован в “Райффайзен Банк Аваль”.

После завершения продажи “Райффайзен Банк Аваль” станет вторым по величине на украинском рынке банком, который владеет общими активами в объеме 3,4 млрд. евро и 1 342 отделениями и филиалами, указывается в релизе.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля с.г. председатель и гендиректор венгерского Orszagos Takarekpenztar Rt (OTP) Шандор ЧАНЬИ сообщил, что банк рассматривает возможность приобретения двух банков в Украине. Возможной целью OTP называлась "дочка" австрийского Raiffeisen International в Украине, которая была выставлена на продажу после того, как Raiffeisen купил более крупный банк «Аваль». По мнению аналитиков, «Райффайзенбанк Украина» может стоить от трех до пяти капиталов, то есть 100-300 миллионов евро.

Справка УНИАН. «Райффайзен Интернешнл» оперирует одной из крупнейших банковских сетей в Центральной и Восточной Европе с дочерними и лизинговыми компаниями на 16 рынках. Свыше 10 млн. клиентов пользуются услугами приблизительно 2 700 филиалов. Группа имеет представительства в Литве и Молдове.

“Райффайзен Интернешнл” является полностью консолидированным дочерним предприятием Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB), который владеет 70% его акций. Остальные 30% акций находятся в свободном обращении и котируются на Венской фондовой бирже.

RZB является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии и центральным заведением Raiffeisen Banking Group, наибольшей банковской группы страны.

“Райффайзенбанк Украина” функционирует с 1998 года. На конец 2005 г. его общие активы составляли свыше 1,2 млрд. евро, в нем насчитывалось 39 филиалов. Балансовая стоимость чистых активов банка на конец 2005 г. составляла 139 млн. евро.