Днепропетровский «свободовец»: Взрывы выгодны либо России, либо украинской власти

Власть продолжает расследовать взрывы в Днепропетровске, которые произошли 27 апреля. По сообщениям СБУ: круг версий сужается, а основной нет. СБУ между тем допрашивает общественных активистов. Андрей Денисенко, основатель общественной организации “Град”, активист партии “Свобода”, старожил допросов, которые устраивает СБУ после очередного взрыва в этом регионе. После последнего взрыва он просидел на допросе четыре часа. Мы задали Андрею Денисенко несколько вопросов.

НА ДОПРОСЕ У МЕНЯ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, УМЕЮ ЛИ Я ИЗГОТОВЛЯТЬ ВЗРЫВНЫЕ СМЕСИ

Андрей, как Вы отвечаете на намеки в, что это вы устроили взрывы в Днепропетровске?

Я не устраивал взрывов ни в Харькове, ни в Запорожье, ни в Днепропетровске. Я довольно давно работаю в общественно-политической сфере в городе Днепропетровске. И до той поры, как я был членом “Свободы”, и после того и правоохранительным органам и власти и представителям общественных организаций и политическим партиям четко известна моя позиция. Я — сторонник конституционных и ненасильственных методов борьбы. Я никогда не был апологетом террора, и надеюсь, что в своем психологическом портрете не имею черт, присущих людям, способных к нему. Это — первое. Второе, меня как представителя организации национально-патриотического направления допрашивают не первый раз относительно возможной причастности к террористическим актам. Меня допрашивали за причастность к прошлогоднему взрыву в Запорожье. Если вы помните, там были два взрыва. Один под Новый год во время установления памятника Сталину, другой осенью. Меня вызывали, когда был взорван памятник Сталину в Новогоднюю ночь 2011 года. Меня также допрашивали и после того, как произошел взрыв в Днепропетровске 16 ноября прошлого года и трагически погиб один человек. Кстати, должен отметить, что по всем признакам, этот взрыв в ноябре связан со всем рядом терактов и очень странно, что СБУ не совмещает их в едином производстве. Здесь высшее руководство СБУ не хочет брать на себя ответственность за элементарный провал, за то, что на протяжении свыше полгода они не могли найти виновников, а эта самая террористическая группа продолжает действовать безнаказанно, проводит взрывы. Меня допросили на причастность к терактам уже третьего мая в рамках расследования уголовного дела номер 755, которое проводит областное управление СБУ. Скажу откровенно: меня это уже достало. Я не понимаю, на каких основаниях, по каким признакам меня уже в третий раз проверяют на причастность к террористической деятельности. Какая моя вина перед украинским государством и правоохранительными органами? В том, что я прямо и открыто заявляю, что я являюсь противником режима Януковича и антиконституционного переворота, который осуществлен этим режимом. В том, что я осмеливаюсь сказать, что ситуация в Украине должна быть развязан в соответствии со статьей 5, где четко сказано, что основным источником власти является народ. То есть создана система, когда правоохранительные органы используются действующим режимом, как органы осуществления давления на своих принципиальных граждан.

Как происходил допрос и ваше общение с СБУ?

Работник СБУ позвонил мне по телефону и пригласил на допрос. Он был довольно тактичен: “Андрей Сергеевич, мы хотим вас допросить, как свидетеля по делу номер 755, связанного с расследованием фактов взрыва в Днепропетровске”.

Я не был свидетелем этих событий. 27 апреля в Днепропетровске, когда прогремели взрывы, я находился в поезде “Столичный экспресс” следовавшем по маршруту “Днепропетровск- Киев”. И меня просто физически не было в Днепропетровске. Но правоохранительные органы, СБУ и МВД имеют черные списки лиц, которых в случае таких внештатных ситуаций, как теракты, должны проверять на предмет причастности к этим беспорядкам. Так вот, и в Днепропетровской области и в других областях эти списки возглавляют представители оппозиционных партий и общественных организаций. В частности, в Днепропетровской области эти списки возглавляет лидер организации “Тризуб” Дмитрий Ярош и ваш покорный слуга. Причем, каковы основания заненсения меня в эти списки этот очень большой вопрос. На который, я убежден у правоохранительных органов четкого ответа нет. Конечно, на допросе есть вопросы, которые принадлежат к тайне следствия. Но я не чувствую, что среди тех вопросов есть такие, которые раскрывают тайны. Я просто не понимаю, в чем эта тайна может заключаться. Мне задавали вопрос, изготовлял ли я когда-либо взрывные смеси и устройства.

В СБУ УВИДЕЛ НАКЛЕЙКУ: “У НАС РАЗГОВАРИВАЮТ НА УКРАИНСКОМ”

А вы не изготовляли?

Если не принимать во внимание мою детскую террористическую активность, когда мы вместе с ребятами состругивали головки со спичечек, а затем бросали их в костер, то больше не делал. Но в свое оправдание могу сказать, что в поселке Дослидное, в предместье Днепропетровска, где прошло мое детство, это было довольно популярное занятие. Но даже КГБ СССР в то время не было обеспокоено моей деятельностью.

Интересно, какова логика правоохранителей. Зачем представителям политсилы, лидеры которой гарантированно проходят в парламент проводить взрывы?

Может, они думают, что члены “Свободы” больны пироманией, поэтому они нас проверяют в первую очередь. Ну пусть предоставят хотя бы первичное заключение психоаналитика. Возвращаясь к допросу, он был долгим, потому что это - сложная процедура. Поскольку я могу вносить в протокол изменения и дополнения к протоколу, я абсолютно доволен человеком, который проводил следственные действия. Мне не пришлось делать изменений, дополнений к протоколу допроса. Интересно, что в его кабинете на принтере я увидел наклейку: “У нас разговаривают на украинском”. Я еще пошутил: “Стоит добавить еще одну наклейку. В этом кабинете на украинском разговаривают даже те, кто им не владеет”. Следственные действия в Днепропетровске проводят абсолютно адекватные работники спецслужб, я убежден в том, что идея допрашивать представителей оппозиции родилась в дебрях главного управления СБУ или в Администрации Президента. Именно там организуют охоту на ведьм, и пытаются придать этому делу политическое звучание и сформировать политическую версию события. Делается это вопреки первым заявлениям и министерства внутренних дел, и председателя Службы Безопасности Украины — гражданина РФ Калинина. И это несмотря на предыдущие заявления, что политические версии теракта не рассматриваются. И это было неправдой с самого начала. К моей маме через два часа после того, как прозвучал взрыв подошел, точнее ее буквально перехватил представитель внутренних дел, который начал задавать вопросы: где я, живу ли я здесь сейчас. Такие же действия относительно установления места пребывания оппозиционных и националистических организаций, в том числе журналистов проводились первые три-четыре дня после взрывов. Они выясняли место пребывания наших автотранспортных средств, наших средств связи.

Но, возвращаясь к допросу. Меня спрашивали, известны ли мне экстремистские организации и какие именно. Я говорю известны: “Наиболее экстремистская организация - Партия Регионов, которая осуществила антиконституционный переворот”. Меня спросили о руководителях этих организаций, и ответил: “Да, известны. Формально возглавляет эту организацию премьер-министр Азаров, а фактическим руководителем является президент Украины Виктор Федорович Янукович”. Меня спрашивали, есть ли в возглавляемой вами организации “Град” и партии Свобода радикально настроенные члены. Я сказал, что они есть. Что они радикально настроены против коррупции, злоупотребления властью и в том числе против дискриминации граждан по политическому признаку, в виде вызовов на безосновательные допросы и обвинений в терроризме. Еще была куча вопросов типа: адреса, явки, пароли... Используются ли в вашей организации псевдонимы и прозвища. Вопросы относительно “Свободы” и “Града” носили предвзятый характер.

Но я понимаю, что такое процедура и компетенция. Все происходило в пределах закона.

А как вы думаете, кто устроил взрывы?

Я считаю, что взрывы двух последних лет в Запорожье, Харькове и Днепропетровске могут быть связаны друг с другом. И также в виде предположения я сказал бы, что в проведении терактов могут быть заинтересованы спецслужбы Российской Федерации, в интересах которой – дестабилизировать ситуацию в Украине. Или партия власти, которая может использовать теракты для начала репрессий против оппозиции и общественных организаций. Но учитывая общую реакцию СМИ, связанную с моим допросом, я думаю, что следственные действия в этом направлении будут свернуты. Предполагаю, что негативная реакция общества, которой подверглась власть с попыткой раскрутить нашу причастность к взрыву, будет способствовать тому, что эта версия будет свернута.

Беседовала Маша Мищенко