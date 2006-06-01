”Укрзалізниця” повышает цены на билеты на 50%

"Укрзалізниця" планирует повысить цены на билеты на 50% с 5 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Донецке сообщил журналистам генеральный директор "Укрзалізниці" Василий ГЛАДКИХ.

Отвечая на вопрос, намерена ли "Укрзалізниця" в течение двух лет повысить цены на пассажирские перевозки на 80%, В. ГЛАДКИХ сказал: "На 50% с 5 июня, потом на 10% с 1 января, на 10% с 1 апреля и с 1 июля". При этом он подчеркнул, что "это будет составлять 80%, но даже так мы не выйдем на 50% того, что мы несем убытков по пассажирским перевозкам".

Гендиректор "Укрзалізниці" также уточнил, что сейчас документы на повышение цен на билеты находятся на согласовании в Министерстве юстиции.

В. ГЛАДКИХ убежден, что цены на билеты надо повышать, "потому что у нас в два раза ниже, чем в СНГ, России и Беларуси". "Поэтому те, кто сегодня предприимчивые, из Москвы сюда делают запрос, покупают билеты, передают им билеты в Москву... 40% россиян, белорусов ездят по самым дешевым ценам украинским", - отметил В. ГЛАДКИХ.

Он еще раз акцентировал, что даже при нынешнем повышении цен пассажирские перевозки "не станут рентабельными". "Из 2 млрд. 400 тыс. гривен убытков в 2005 году поднятие тарифов позволяет заработать только 560 млн. гривен", - заключил В. ГЛАДКИХ.

Напомним, приказ Минтранссвязи предполагает повышение с 1 июня на 50% тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом внутригосударственного сообщения Украины и последующее поэтапное повышение цен на 10% с 1 января 2007 г., с 1 апреля 2007 г. и с 1 июля 2007 года.