В Тернополе на день запретили нацистскую символику и красные флаги

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, об этом говорится в подписанном им распоряжении.

В документе сказано, что распоряжение выдано «в связи с возможностью распространения 9 мая на территории Тернопольской области символики несуществующего тоталитарного государства – СССР, коммунистической символики и нацистской символики, влекущее нарушение положений статей 5, 20 Конституции Украины».

В распоряжении указано, что коммунистические и нацистские символы запрещено вывешивать на помещениях, зданиях и сооружениях государственной, коммунальной и других форм собственности.

Руководителям правоохранительных органов области А.Кайда рекомендовал 9 мая руководствоваться этим распоряжением.

Контроль за его выполнением возложен на заместителя председателя облсовета Олега Боберского.