В центре Львова установили скульптуру «Писающий Сталин» (фото)

Сегодня в центре Львова несколько молодых людей установили скульптуру «Писающий Сталин» (Иосиф Сталин стоял на коленях со спущенными штанами) высотой около 1,5 метра, изготовленную из дерева и ткани и покрашенную золотой краской.

Как передает корреспондент УНИАН, за событиями наблюдали около 30 журналистов и немногочисленные прохожие.

После того как сегодня в СМИ появились сообщения о возможной установке памятника И.Сталину во Львове, в 14.00 несколько десятков журналистов собрались на Площади Рынок перед входом в городскую Ратушу. Согласно сообщению Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), памятники И.Сталину будут установлены в 4-х городах Украины: Киеве, Львове, Одессе и Днепропетровске.

Однако во Львове представители партии на указанном месте не появились. В то же время проведения акции ожидали несколько десятков милиционеров и бойцов спецподразделения „Беркут”.

Через 30 минут к журналистам подошел молодой мужчина, который предложил пройти в пассаж Андриоли (Площадь Рынок, 29), где и была предварительно установлена скульптура «Писающий Сталин».

«Мы считаем, что если уже ставить памятник Сталину, то, по крайней мере, в вот такой форме он мог бы быть», – заявил редактор сайта «Братство» Виталий Черный, который и привел журналистов к скульптуре.

На вопрос, почему ее установили во дворике, а не как обещали, на центральной площади города, В.Черный объяснил, что памятник И.Сталину не достоин стоять на центральной площади.

«Там он точно не продержится долго, а здесь еще простоит некоторое время», – сказал он.

Также В.Черный объяснил, что скульптура «Писающий Сталин - это параллель с символом ЕС – скульптурой «Писающий Мальчик».

На уточняющий вопрос журналистов, почему организаторы мероприятия в анонсах для СМИ назвались «большевиками», В.Черный объяснил, что акция организована «как шутка», чтобы привлечь внимание сил, «фанатеющих на Сталине», показать «настоящего Сталина, каким он уже должен был бы быть».

Как сообщил УНИАН депутат Львовского городского совета, председатель фракции ВО „Свобода” Руслан Кошулинский, горсовет не получал соответствующей заявки на проведение этой акции.

„По нашим данным, это все провели представители „Братства” Корчинского”, - отметил Р.Кошулинский.

Поскольку акция не была соответствующим образом согласована с городской властью, сотрудники милиции демонтировали памятник через 10 минут после его установки.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, на месте несанкционированной акции находилась следственно-оперативная группа. Нарушений общественного порядка не было.