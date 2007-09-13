Siemens поможет Украине наладить производство электровозов

«Укрзалізниця» планирует подписать с Siemens договор о реализации проекта на сумму 250 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Укрзалізниці» Владимир КОЗАК сегодня на пресс-конференции.

По его словам, проект будет направлен на разработку и организацию производства в Украине двухсистемных электровозов - переменного и постоянного тока.

«Сегодня мы практически готовы к подписанию (договора - УНИАН) на 250 млн. долл. с компанией Siemens на разработку и организацию производства в Украине нового локомотива для перевозки пассажирских поездов на два вида тока», - сказал В.КОЗАК.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзалізниця» - монополист в сфере железнодорожных перевозок Украины и объединяет шесть железных дорог страны.