В Украине насчитывается от 420 тыс. до 1,2 млн. геев и лесбиянок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге руководитель гей-форума Украины Святослав ШЕРЕМЕТ. Брифинг был посвящен гей-параду, проходившему в Москве 27 мая. Этот парад был разогнан гомофобной общественностью.

По словам С.ШЕРЕМЕТА, в Украине очень много геев и лесбиянок среди рабочих и крестьян. Он заявил также о необходимости легализировать однополые браки. «Сейчас в Украине насчитывается сотни тысяч однополых семей», - сказал он, отметив, что нынешняя украинская власть лояльна к гей-сообществу.

С.ШЕРЕМЕТ сказал, что в Украине насчитывается 6-7 зарегистрированных Гей-организаций.

«Динамика развития движения геев и лесбиянок (в Украине) имеет положительную тенденцию», - сказав С.ШЕРЕМЕТ. Он причисли Польшу и Россию к разряду гомофобных стран.

«Киев - весьма лояльный к геям город», - сказал С.ШЕРЕМЕТ. Однако он считает, что в ближайшие 10-15 лет гей-парад в Киеве не ожидается из-за гомофобных настроений общественности.

С.ШЕРЕМЕТ с украинскими товарищами также принимал участие в этом параде в Москве.

Он сказал, что это мероприятие было лакмусовой бумажкой для проверки российской демократии, которая не выдержала проверки. «Россия не выдержала тест на демократию», - сказал С.ШЕРЕМЕТ.

Он отметил, что среди депутатов всех уровней в Украине есть люди, которые оказывают негласную поддержку ЛГБТ (лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерным личностям). Однако на вопрос об отношении нового мэра столицы к геям и лесбиянкам был не оптимистичен, поскольку Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ является автором закона об общественной морали, в котором есть положение, ограничивающее права человека. «Имея мэром такого человека, можно прогнозировать отрицательное отношение к ЛГБТ» - сказал С.ШЕРЕМЕТ.