Азаров увидел, как недруги Украины подхватили «днепропетровскую» тему

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая сегодня заседание правительства.

«События в Днепропетровске вынуждают нас сделать очень серьезные и новые для независимой Украины выводы. Первое. К сожалению, Украина, как и многие другие страны мира, может стать мишенью для врагов общества. Пострадали невинные люди. Такой вызов государству, безусловно, будет жестко наказан. Правоохранители работают, результат обязательно будет. Кто бы ни стоял за этими взрывами в Днепропетровске, понятно одно – это должно научить нас, в первую очередь, предупреждать подобное зло», - сказал Н.Азаров.

Он отметил необходимость больше вкладывать средств в безопасность граждан Украины.

Также глава правительства заявил о необходимости создания современных систем реагирования, в первую очередь, для публичных мест, транспорта.

«Мы обязаны сделать все, чтобы обеспечить покой наших граждан, защиту нашей страны. Разработка соответствующей общегосударственной программы уже началась, к ее созданию привлечены лучшие отечественные специалисты, консультанты, которые успешно противостоят террористическим угрозам», - отметил глава правительства.

«В конечном итоге мишень террористов всегда - все общество, поэтому все здоровые силы общества, и государственные институты, политики, граждане должны консолидироваться вокруг простой идеи: мы все вместе должны сохранить страну как страну покоя, безопасности, общественной стабильности. Трагические события с особой остротой показывают, какой ценностью является стабильное и безопасное общество. Никакая политическая идеология, никакая конкуренция в бизнесе не стоят человеческой крови. Посмотрите, как дружно подхватили тему недруги Украины, как посеяли в общественном сознании недоверие и негативное отношение к нашей Родине. Они нанесли удар всему украинскому народу, который мирно и толерантно проходил даже сквозь напряженнейшие противостояния последних лет», - подчеркнул глава правительства.