После терактов в Днепре исчезли бетонные урны на вокзалах

Увидев подозрительные бесхозные сумки, граждане звонят в милицию и сообщают, что там может быть взрывчатка. Силовики в крупных городах отправили патрулировать улицы курсантов, кинологов с собаками, оперативников. Заступая на дежурство, они получают задание обращать внимание на подозрительные сумки и граждан, которые ведут себя нервно при виде милиционера, пишет «Сегодня».

«Под особым вниманием — метро, здесь усиленный фейс-контроль», — сказали киевские милиционеры. Военные тем временем распорядились усилить охрану воинских частей, складов с оружием, а личный состав антитеррористических подразделений приведен в боевую готовность.

В большинстве областей милиция рассказала, что приняв сообщение о подозрительной сумке, они выезжают туда вместе со взрывотехниками и гидравлической гранатой, которой, не разбираясь, уничтожают объект. Большинство сумок при этом оказываются обычным багажом или мусором. Поэтому МВД просит граждан не выбрасывать мусор в неустановленных местах и в непрозрачных пакетах.

А вот на киевском железнодорожном вокзале после ЧП в Днепропетровске не стало большинства бетонных урн. При входе в пригородный вокзал раньше всегда стояли две-три штуки, вчера же не было ни одной. Как рассказали железнодорожники, на замену урн они пошли ради безопасности.

«Действительно, из-за взрывов в Днепропетровске на пригородном вокзале Киева снизили число урн, вместо них повесили мусорные мешки и добавили количество уборщиков», — подтвердила нам пресс-секретарь Юго-Западной железной дороги Анна Малиенко. Ее коллега из транспортной милиции, Наталья Мельник, сообщила, что из оставшихся урн коммунальщики забирают мусор дважды в час. Похожая ситуация с урнами (точнее их отсутствием) и в других городах — об исчезновении «мусорок» рассказали жители Запорожья, Харькова, Чернигова.