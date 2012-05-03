Мировые цены на нефть понизились на данных о росте ее запасов в США

Мировые цены на нефть снизились после выхода данных по коммерческим запасам "черного золота"в США, передает РИА Новостисо ссылкой на агентство Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала на 0,94 доллара - до 105,22 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,46 доллара и составила 118,20 доллара за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 27 апреля, выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,8%, - до 375,9 миллиона баррелей.