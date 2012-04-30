В Житомире наладили производство фальшивых денег

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, задержанные, двое из которых ранее судимые, обустроили "цех" в квартире одного из знакомых. У правонарушителей изъята компьютерная техника и фальшивые купюры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.