Правительство выделило 1,5 миллиона для помощи пострадавшим в Днепропетровске
Правительство выделило 1,5 млн. грн для оказания помощи пострадавшим от взрывов в Днепропетровске, которые произошли 27 апреля в 2012 г. в Днепропетровске.
|Правительство выделило средства для помощи пострадавшим
Согласно с документу, Днепропетровской облгосадминистрации выделено 1,5 млн. грн для оказания помощи пострадавшим в результате взрывов, которые произошли 27 апреля в 2012 г. в Днепропетровске.
Распоряжением предусмотрено, что Министерство финансов должно осуществить указанные расходы за счет резервного фонда государственного бюджета.
Кроме того, в документе отмечается, что Министерство здравоохранения должно обеспечить бесплатное лечение пострадавших, предоставление им необходимых лекарственных средств и психологической помощи, а также организовать их санаторно-курортное лечение.
В соответствии с распоряжением, Министерство социальной политики, Министерство финансов совместно с Государственным управлением делами должны решить вопрос относительно бесплатного оздоровления детей, пострадавших в результате взрывов, в государственном предприятии “Международный детский центр “Артек”.
Днепропетровской облгосадминистрации совместно с Министерством внутренних дел и Службой безопасности поручено принять безотлагательные меры для стабилизации ситуации в г. Днепропетровске, в частности обеспечения законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан, а также общественного порядка и личной безопасности жителей города.
Кроме того, облгосадминистрация должна утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и Министерства финансов перечень расходов, связанных с оказанием помощи пострадавшим в результате взрывов в г. Днепропетровске.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадали 30 человек, в том числе 10 детей.
По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.