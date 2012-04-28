Правительство выделило 1,5 миллиона для помощи пострадавшим в Днепропетровске

Текст соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы относительно оказания помощи пострадавшим в результате взрывов в г. Днепропетровске и стабилизации ситуации в городе» обнародован на Правительственном портале.

Согласно с документу, Днепропетровской облгосадминистрации выделено 1,5 млн. грн для оказания помощи пострадавшим в результате взрывов, которые произошли 27 апреля в 2012 г. в Днепропетровске.

Распоряжением предусмотрено, что Министерство финансов должно осуществить указанные расходы за счет резервного фонда государственного бюджета.

Кроме того, в документе отмечается, что Министерство здравоохранения должно обеспечить бесплатное лечение пострадавших, предоставление им необходимых лекарственных средств и психологической помощи, а также организовать их санаторно-курортное лечение.

В соответствии с распоряжением, Министерство социальной политики, Министерство финансов совместно с Государственным управлением делами должны решить вопрос относительно бесплатного оздоровления детей, пострадавших в результате взрывов, в государственном предприятии “Международный детский центр “Артек”.

Днепропетровской облгосадминистрации совместно с Министерством внутренних дел и Службой безопасности поручено принять безотлагательные меры для стабилизации ситуации в г. Днепропетровске, в частности обеспечения законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан, а также общественного порядка и личной безопасности жителей города.

Кроме того, облгосадминистрация должна утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и Министерства финансов перечень расходов, связанных с оказанием помощи пострадавшим в результате взрывов в г. Днепропетровске.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадали 30 человек, в том числе 10 детей.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.