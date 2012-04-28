Прокуратура проверяет ситуацию вокруг журнала «Всесвит»

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева, Главному управлению МВД Украины в г. Киеве поручено провести проверку по этому факту и принять решение.

Кроме того, прокуратурой столицы проверяется законность отчуждения помещения по указанному адресу и регистрации права собственности на других лиц.

Как сообщал УНИАН, руководство журнала «Всесвіт» заявило, что 26 апреля была совершена попытка рейдерского захвата помещения редакции.

«В итоге 83-летний шеф-редактор оказался в больнице. Рейдеры требовали немедленно освободить помещение по ул. М. Грушевского, 34/1, которое официально принадлежит ООО “Издательский дом “Всесвіт”, президент которого – Олег Микитенко. Были угрозы расправы», - сказано в письме редакции.

Сегодня, 28 апреля, на пресс-конференции в УНИАН руководство редакции журнала «Всесвіт» заявило, что какие-то люди выкупили 60% уставного капитала ООО “Издательский дом “Всесвіт” и требуют проведения внеочередного собрания участников общества по переизбранию нового руководителя.

«Президент издательства «Всесвіт» сообщил, что лица, которые пытались захватить помещение, заявили, что они якобы выкупили 60% уставного капитала у других участников», - сказал заместитель главного редактора журнала Дмитрий Дроздовский.

«Вдруг появляются три гражданина, назвались юристами, представителями тех бывших работников «Всесвіта», которые уже давно не работают, но все еще остаются членами общества», - подчеркнул О.Микитенко и добавил, что эти люди сообщили ему, что помещение отныне не принадлежит журналу.