Кабмин создал Институт национальной памяти

Кабинет Министров Украины своим постановлением от 31 мая 2006 г. №764 образовал Украинский институт национальной памяти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Основными задачами Украинского института национальной памяти являются:

- усиление внимания общества к собственной истории, распространению объективной информации о ней в Украине и мире;

- реализация государственной политики и координация деятельности в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украинского народа;

- обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в ХХ веке, исторического прошлого Украинского народа, в том числе всех форм репрессий;

- осуществление комплекса мероприятий по увековечению памяти жертв голодоморов и политических репрессий, участников национально-освободительной борьбы.

Согласно постановлению, Украинский институт национальной памяти, Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство юстиции должны подать в двухмесячный срок проект положения об указанном Институте, а также согласованные предложения по его материально-техническому и финансовому обеспечению и определению предельной численности работников аппарата.