Единственная подводная лодка Украины вернулась на завод

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре украинских ВМС, командующий флотом адмирал Виктор Максимов, лично встретив корабль у причала судоремонтного завода, поздравил экипаж с возвращением, поблагодарил моряков-подводников за профессионально выполненную работу и пожелал дальнейших успехов в их нелегком, но почетном труде.

«За вашими действиями в море внимательно следили не только украинские военные моряки, руководство отечественного ведомства, а, можно сказать, вся страна. И вы с честью оправдали оказанное вам доверие, выполнили поставленные задачи, - отметил командующий ВМС ВС Украины», - отметил он.

В.Максимов во время пребывания на лодке по телефону доложил министру обороны Украины Дмитрию Саламатину о возвращении подводной лодки после завершения первого этапа ходовых испытаний. Командующий, в частности, доложил, что поставленные задачи выполнены, все члены экипажи здоровы, экипаж готов к выполнению дальнейших задач.

Глава комиссии по принятию подводной лодки из ремонта, временно исполняющий обязанности начальника Центра морских операций ВМС ВС Украины капитан 1-го ранга Роман Гладкий в интервью флотским журналистам по возвращении «Запоріжжя» с моря отметил, что лодка выполнила программу первого этапа ходовых испытаний.

Во время плавания удалось проверить практически всю материальную часть, которая прошла заводской ремонт, и при этом, по его словам, большие технические проблемы не выявлены.

«Личный состав лодки, несмотря на то, что это был первый поход, продемонстрировал профессиональные, грамотные, уверенные действия», - отметил он.

Офицер добавил, что теперь представителями судоремонтной промышленности на протяжении определенного срока будут устранены выявленные во время первого этапа испытаний замечания, после чего будет приниматься решение о проведения второго этапа ходовых испытаний, во время которого планируется осуществлять погружение, кренирование подводной лодки и пр.

Командир подводной лодки «Запоріжжя» капитан 2-го ранга Роберт Шагеев сообщил журналистам, что корабль во время испытаний на протяжении двух с половиной дней прошел 135 морских миль. Офицер выразил удовлетворение действиями своих подчиненных.

Как сообщалось, 25 апреля подводная лодка впервые, начиная с 1993 года, с использованием собственной силовой установки, в надводном положении вышла в Черное море для проведения первого этапа ходовых испытаний.

Подводная лодка в состав украинских ВМС вошла в 1997 году в результате раздела Черноморского флота бывшего СССР.