Милиция проверяет факт самоубийства в метро

Как сообщалось, 25 апреля этого года в 12.40 на станции столичного метрополитена "Олимпийская" под поездом погиб человек.

По данным УСО, «установлено, что в этот день на указанной станции метро под прибывающий электропоезд спрыгнул 40-летний киевлянин. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. Установлено, что пострадавший имел при себе удостоверение инвалида 2-й группы. Данная информация была зарегистрирована в журнале регистрации заявлений и сообщений о преступлениях от 25 апреля этого года линейного управления в метрополитене. По этому факту проводится дальнейшая проверка».

Как сообщал УНИАН, 26 апреля во время митинга чернобыльцев возле Верховной Рады член правления Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Петр Прокопенко сообщил, что мужчина, который накануне совершил самоубийство на станции столичного метро «Олимпийская», был чернобыльцем-инвалидом. По его убеждению, самоубийство мужчина совершил из-за сокращения пенсии. «Стало не хватать денег не только на так называемые «бесплатные» лекарства – на лечение, а даже просто на жизнь, на питание» - сказал П.Прокопенко.