СБУ ничего не известно о задержании причастных к терактам лиц
16:38, 27 апреля 2012Общество
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На данное время Служба безопасности не имеет информации относительно задержания лиц, которые имеют причастность к терактам в Днепропетровске.
СБУ не в курсе о задержании подозреваемых в теракте лиц, фото novostiua.net
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время внеочередного заседания ВР заявил первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский, отвечая на вопрос депутатов, насколько достоверна информация, что причастных к этим преступлениям уже задержали.
«Когда я сюда ехал, у меня не было никакой информации о задержании лиц», - сказал он.
В то же время В.Рокитский отказался допускать, кому были выгодны такие взрывы.
«Любое преступление является преступлением перед народом Украины и Богом. Мы проведем расследование и назовем виновных лиц», - добавил он.
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