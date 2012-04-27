СБУ ничего не известно о задержании причастных к терактам лиц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время внеочередного заседания ВР заявил первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский, отвечая на вопрос депутатов, насколько достоверна информация, что причастных к этим преступлениям уже задержали.

«Когда я сюда ехал, у меня не было никакой информации о задержании лиц», - сказал он.

В то же время В.Рокитский отказался допускать, кому были выгодны такие взрывы.

«Любое преступление является преступлением перед народом Украины и Богом. Мы проведем расследование и назовем виновных лиц», - добавил он.