Потребление воды в Киеве упало до уровня 1964 года

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Акционерная компания «Киевводоканал».

Как говорится в сообщении, в этом году на Пасху аналитический отдел «Киевводоканала» зафиксировал рекордный низкие за последние 48 лет показатели потребления столичными жителями воды. 670 тыс куб. м в сутки - именно такой отметки достигло водопотребление киевлянами в праздник Пасхи. Аналогичные среднесуточные объемы воды наблюдались еще в 1964 году.

В то же время в «Киевводоканале» отмечают, что в 1964 году, по официальной переписи, количество населения Киева составляло 1 млн 304 тыс жителей, длина водопроводной сети – 903 км 900 м, а за сутки жители столицы в среднем потребляли 675 тыс куб. м воды.

По официальным данным, по состоянию на 1 января 2012 года, население столицы составляет 2 млн. 814 тыс. 258 жителей, неофициально - до 5 млн., длина водопроводной сети при этом – 4 тыс. 134 км 94 м, в среднем за сутки киевляне потребляют 868 тыс куб. м воды.

Уменьшение водопользования в большие христианские праздники закономерно, однако продолжает наблюдаться тенденция к общему постепенному снижению объемов потребления воды в столице за последние 20 лет, - отмечают в «Киевводоканале».

В сообщении также отмечается, что такие процессы характерны не только для столицы и других городов Украины, но и для всего мира.

По данным «Киевводоканала», в 1991 году потребление воды достигло своей рекордной отметки, а затем начало резко снижаться. Так, общий объем подачи воды потребителям в 1991 г. составлял 1 млн. 500 тыс куб. м в сутки, а за 2011 год – 868 тыс куб. м в сутки, что почти на треть меньше.

Распад в 1991 году СССР стал причиной постепенного прекращения работы крупных предприятий столицы, которые были одними из самых больших потребителей воды. Сегодня Киев постепенно превратился из промышленного в бизнес-центр.

Поскольку работу крупные заводы не возобновили, потребности в воде промышленности города уменьшились. И даже резкий рост населения столицы не смог восстановить прежние объемы водопотребления. Кроме того, не менее важным фактором постепенного уменьшения водопользования стало увеличение количества приборов квартирного учета воды. Важно отметить позитивную тенденцию - произошли качественные изменения в отношении людей к питьевой воде: ее начали экономно использовать.

При уменьшении водопотребления «Киевводоканал» выводит из эксплуатации объекты - насосные станции, резервуары чистой воды - потребность в функционировании которых отпадает. Так, в апреле этого года на насосной станции “Смородинка” выведен из эксплуатации и законсервирован один из четырех резервуаров чистой воды.

При этом в «Киевводоканале» отмечают, что мощности сооружений общества рассчитывались на подачу значительных объемов воды. Например, проектная мощность Деснянской водопроводной станции, которая на сегодняшний день обеспечивает 60% города питьевой водой, составляет 1 млн 80 тыс куб. м в сутки. По состоянию на сегодняшний день она подает в среднем ежесуточно лишь 520 тыс куб. м воды.

Водоотвод прямо пропорционален водоснабжению, и если раньше большие объемы стоковой воды обеспечивали быстрое прохождение нечистот в коллекторах, то сегодня уменьшение ее количества не позволяет должным образом разбавлять отходы, что приводит к их накоплению и сбоям в системе водоотвода. Кроме того, незаполненность сечения канализационных труб, диаметры которых местами превышают три метра, способствует более быстрому прохождению процессов газовой коррозии, которая разрушает железобетонные конструкции коллекторов.