Азаров проведет в Москве заседание Экономического совета СНГ

На заседании Экономического совета СНГ, которое пройдет в Москве 14 сентября под председательством главы Совета, первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА, будет рассмотрено 22 вопроса, касающихся различных аспектов экономического сотрудничества в рамках СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Исполкома СНГ, участники заседания рассмотрят документы, регламентирующие взаимодействие стран СНГ в сфере мирного использования атомной энергии, банковских услуг, транспортной политики, миграции.

Во второй раз, после дополнительного согласования с казахстанской стороной, на рассмотрение Совета будет вынесен вопрос «О проекте соглашения о гармонизации таможенных процедур при перемещении электрической энергии через таможенные границы государств – участников Содружества независимых государств».

В повестке дня заседания Экономического совета значится также ряд вопросов финансового характера, в т.ч. о проекте единого бюджета органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств государств - участников Содружества Независимых Государств, на 2008 год.

3 сентября 2007 года в Исполнительный комитет СНГ поступило предложение Украины включить в повестку дня заседания вопрос «Об урегулировании вопроса охраны товарных марок». Решение о целесообразности включения данного пункта в повестку дня будет принято членами Совета непосредственно на заседании.