Кто запугивает журналистов избиениями и поджогами

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении НМПУ в адрес министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Профсоюз сообщает, что в пятницу, 20 апреля, возле офиса студенческого профсоюза «Пряма дія» шестеро неизвестных избили репортера журнала «Країна» и «Газети по-українськи» Андрея Мовчана. Об этом сообщил сам журналист на своей странице в Facebook. Он получил сотрясение мозга, в больнице были наложены восемь швов в затылочной области. А.Мовчан считает, что его умышленно избили за несколько минут перед тем, как он должен был давать комментарий для программы «Большая политика» телеканала «Интер».

Также в ночь на 21 апреля в Кременчуге неизвестные подожгли автомобиль главного редактора газеты «Вісник Кременчуга» Николая Фельдмана. Как сообщает «Телекритика», около 3-х часов ночи на площадке у дома № 83б по переулку Героев Бреста с интервалом в 20 минут вспыхнули две машины. Одна из них, «Шевроле Круиз», принадлежит Н.Фельдману, а вторая - его товарищу. Оба автомобиля серьезно повреждены. Как сообщил на пресс-конференции прокурор Тимофей Кодола, бутылки из-под легковоспламеняющейся смеси, найденные на месте обоих пожаров, указывают, что это были поджоги.

23 апреля произошло нападение, имитируемое под ограбление, на автомобиль алчевского журналиста Юрия Гукова. Накануне он принимал участие в резонансном расследовании случаев работы больных туберкулезом сотрудников среди персонала детских заведений Алчевска. Впоследствии программа с расследованием на указанную тему вышла на телеканале НТН.

“Мы убеждены, что в этих случаях избиение журналиста или повреждение имущества журналистов следует рассматривать как форму давления и запугивания с целью помешать свободному распространению информации. Требуем от правоохранительных органов немедленно установить нападающих, возбудить против них уголовные дела и привлечь к установленной законодательством ответственности. Отмечаем, что не менее важны публичность и гласность во время проведения этих расследований. Общественность имеет полное право знать кто именно стремится ограничить свободу слова в стране и отомстить журналистам”, – говорится в заявлении НМПУ.

Копию этого заявления профсоюз направил руководителю Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, пресс-секретарю Президента Дарье Чепак.