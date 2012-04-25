Во Львове назревает повторение прошлогодних майских конфликтов

Об этом сегодня сообщил УНИАН председатель ЛОО «Антифашистского комитета» Александр Калинюк.

Он рассказал, что 1 мая коммунисты, ветераны и представители «Антифашистского комитета» проведут во Львове торжественный митинг с партийной символикой возле Монумента Славы на улице Стрыйской.

9 мая представители левых сил, ветеранских организаций и «Антифашистского комитета» проведут ряд мероприятий по случаю Дня Победы, которые, по словам А.Калинюка, будут проходить под боевыми знаменами воинов-освободителей и красными флагами КПУ.

„После возложение цветов и панихиды на Марсовом поле (ул. Мечникова) мы вместе с представителями областной и городской власти начнем торжественный митинг на Холме славы (ул. Пасечная). Этот знаменательный день мы должны отмечать, как великую победу советского народа”, - отметил А.Калинюк.

В свою очередь представители ВО „Свобода” намерены не допустить использования во Львове во время мероприятий ко дню Победы красных флагов.

Как сообщил УНИАН председатель фракции ВО „Свобода” во Львовском городском совете Руслан Кошулинский, 26 апреля на сессии Львовского городского совета „будет принято постановление „О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории г. Львова”.

В проекте постановления, в частности, отмечается, что „в связи с возможностью распространения в г. Львове символики несуществующего тоталитарного государства – СССР, коммунистической символики и нацистской символики, что предопределяет нарушение положений ст. ст. 5, 11, 20 Конституции Украины, руководствуясь ст. ст. 2, 10 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине“, городской совет постановил запретить использование на территории г. Львова символики несуществующего государства – СССР, коммунистической и нацистской символики”.

Также городские депутаты своим постановлением хотят запретить „использование символики СССР, коммунистической и нацистской символики во время проведения массовых мероприятий”.

По убеждению председателя фракции ВО „Свобода” во Львовском городском совете, завтра данное постановление будет поддержано депутатами.