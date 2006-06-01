18-летняя мать утопила младенца, инсценировав его похищение

18-летняя жительница Кривого Рога 29 мая в водоеме городского парка утопила своего сына Богдана, 2006 года рождения, инсценировав его похищение неизвестными.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

Согласно версии матери, ребенка похитили из коляски, которую она на 5 минут оставила возле одной из аптек. Однако во время предварительного расследования работники правоохранительных органов разоблачили мать и доказали, что именно она утопила малыша, а затем обратилась в милицию о его исчезновении.

Тело младенца без телесных повреждений было выловлено вчера в затопленном карьере парка.

Задержанная злоумышленница созналась, что лишила жизнь сына из-за разрыва отношений с его отцом.

Прокуратура Центрально-Городского района Кривого Рога по факту преднамеренного убийства малолетнего ребенка возбудила уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.