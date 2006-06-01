2 триллиона кубометров синтетического газа от Кинаха

Для начала промышленного производства синтетического газа из бурого угля Украине на первом этапе необходимо 150 млн. долл. Об этом заявил народный депутат, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ в четверг на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, продолжительность первого этапа может составить порядка 2 лет.

А.КИНАХ также отметил, что на сегодня концепция этого проекта разрабатывается совместно с Национальной академией наук Украины, и на основе этого документа будет создана соответствующая программа. При этом он уточнил, что финансирование программы будет осуществляться не за государственные, а за счет привлеченных средств из частного сектора. Ориентировочный срок окупаемости проекта – 2-3 года.

А.КИНАХ также сообщил, что данная технология позволит получать 2 трлн куб. м синтетического газа. "Уже есть опытные предприятия, которые начали разрабатывать такую технологию", - отметил А.КИНАХ.