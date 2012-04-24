Украина давно могла найти альтернативные источники газа, но...

У Украины нет политической воли, чтобы искать альтернативные российскому газу источники.

Об этом в комментарии Институту Горшенина заявил директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике Александр Рар.

«По моему ощущению, Украина пока только на бумаге начинает двигаться к альтернативным поставкам газа. Не знаю, как в Украине идут дела с разработкой нетрадиционного газа, сланцевого, – есть противоречивые данные. Но насколько это производство может когда-то приобрести такие же масштабы, как в Америке, это ещё под большим-большим вопросом», - отметил эксперт.

По мнению А.Рара, у Украины «фактически лет 15 была возможность находить другие альтернативные источники за пределами России, но она их не нашла. Думаю, причины были те же, что и сегодня – нет политической воли это делать. Потому что есть силы внутри Украины, которые не хотят, тоже по политическим причинам, другого газа, кроме российского. На российском газе они зарабатывают, для них выгодно, чтобы российский газ доминировал на украинском рынке и, в том числе, шёл через транзит. Потому что при вхождении на украинский рынок других игроков правила игры становятся более транспарентными, они меняются просто на глазах, а есть силы, которые в этом не заинтересованы».

В свою очередь, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин Симонов в комментарии Институту Горшенина заявил, что наличие у Украины альтернативных российскому газу источников – это миф.

По словам эксперта, «в реальности никаких источников нет, это миф, который сознательно продуцируется Украиной. Внешних источников газа нет: у Азербайджана нет лишнего газа и даже за сжиженный идёт отчаянная война между европейцами, где Украине особо рассчитывать не на что; газ из Словакии – это смешно, потому что у Словакии своего газа нет и теоретически это будет тот же российский газ, который в Украину будет формально поступать другим путём; газопровод из Польши – смешно говорить, потому что, когда Польша станет экспортёром газа – никому не известно».

Что касается внутреннего потенциала, то, по словам К.Симонова, «мы знаем, что есть доклад IHS CERA, который лично господин Ергин (Даниэл Ергин – основатель и председатель консалтинговой компании в области энергетики IHS Cambridge Energy Research Associates Inc.) представлял, который уверяет, что у Украины – колоссальный потенциал добычи собственного газа.

Но есть два момента. Во-первых, по сведениям наших СМИ, IHS CERA заплатили за это исследование 10 млн. долларов, а за 10 млн. долларов вы и не такое напишете. А во-вторых, там есть существенная оговорка, что это требует колоссальных инвестиций, которых у Украины нет.

Поэтому снова идут разговоры про сланцевый газ, про шельф Чёрного моря, но мы понимаем, что у шельфа Чёрного моря очень сложная геология дна, а что касается сланцевого газа, то это всё требует колоссальных денег и современных технологий, которыми Украина на сегодня, будем откровенны, не обладает. И Россия, кстати, тоже не обладает, но у нас, Слава Богу, помимо нетрадиционного есть традиционный газ».

«Я бы на месте Украины задумался о шахтном метане. Но о нём почему-то никто не думает, видимо, считают немодной темой, это раз, а во-вторых – деньги, технологии. Поэтому Австралия, например, активно приступила к разработке именно шахтного (угольного) метана, а Украина пока предпочитает говорить, но, к сожалению, мало делает», - отметил К.Симонов.

*** 24 апреля в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Кто приватизирует украинскую ГТС?».