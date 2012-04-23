Украинцев обворовывают через банкоматы

Увеличивается количество случаев, когда злоумышленники похищают средства с электронных платежных карточек украинцев с помощью специальных устройств.

Об этом со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел рассказывает ТСН.

По словам заместителя начальника отдела борьбы с киберпреступностью МВД Украины Леонида Тимченко, на протяжении 2011 года милиция зафиксировала 45 случаев похищения банковской информации. В частности, когда злоумышленники устанавливали так называемые "накладки" – устройства, которые повторяют внешний вид частей банкомата, но предназначены для снятия информации с электронной карточки.

В первую очередь копируются PIN-коды. Так можно украсть безналичные деньги, и Украина стоит на пороге всплеска такого рода преступлений, заявил Леонид Тимченко. "В связи с приближением проведения в Украине чемпионата Евро-2012, наверное, мошенники разрабатывают и готовятся к тому, чтобы использовать на территории Украины новые и новые устройства, с помощью которых будут красть информацию с платежных карточек.

В МВД советуют владельцам платежных карт быть более внимательными, пользоваться уже проверенными на собственном опыте банкоматами, обращать внимание на наличие логотипов, которые указывают на принадлежность банкомата к финансовому учреждению. В конечном итоге, перед тем, как воспользоваться карточкой, внимательно осмотреть банкомат и убедиться, что на него не установлены дополнительные устройства.